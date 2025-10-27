El PSOE denuncia la «supresión de cuatro especialidades» en el Hospital de la Sierra de Segura Secunda la concentración convocada este lunes por los sindactos CCOO, UGT y CSIF

C. C. Jaén Lunes, 27 de octubre 2025, 19:33 | Actualizado 19:59h.

El PSOE de Jaén secundó este lunes la concentración convocada por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF en defensa de la sanidad pública y del Hospital de la Sierra de Segura. El secretario general, Juan Latorre, denunció que este centro hospitalario «ha perdido cuatro especialidades desde que gobierna Juanma Moreno en la Junta de Andalucía», tal y como trasladó el partido en una nota.

Latorre manifestó que el PSOE «está donde tiene que estar, junto a los vecinos y vecinas, defendiendo la sanidad pública y el Hospital de la Sierra de Segura». Recordó que esta infraestructura «tiene un sello claramente socialista», puesto que fueron gobiernos andaluces del PSOE los que «lo diseñaron, construyeron y pusieron a disposición de la comarca». Sin embargo, en los últimos siete años el hospital está siendo «completamente desmantelado» por el PP.

En este punto, el líder socialista explicó que en 2019 había 18 especialidades en este hospital, de «las que sólo quedan 14», a lo que sumó el «deterioro» de otras áreas. Esto ha provocado en estos años el desplazamiento de los pacientes no sólo al Hospital de Úbeda, sino que también les ha obligado a hacer incluso 500 kilómetros para ser atendidos en clínicas privadas de Córdoba.

«El PP no cree ni en el medio rural, ni en la Sierra de Segura, ni en la sanidad pública», reprochó Latorre, quien reiteró la gravedad de la situación en temas como los retrasos en el cribado del cáncer de mama, «la mayor negligencia de la historia en la sanidad pública andaluza».