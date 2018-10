La provincia de Jaén sufre más desahucios que en lo más duro de la crisis Manifestación contra los desahucios convocada por la PAH en una imagen de archivo. / IDEAL Los lanzamientos por el impago del alquiler representan ya un tercio de los desalojos por la vía de los tribunales en Jaén MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN Martes, 30 octubre 2018, 16:02

Este domingo día 28 estaba marcado en rojo para Tamara y Tomás. Y para sus cuatro hijos, menores de edad. Entonces se cumplía «el mes improrrogable» para el desalojo de su casa en el barrio de San Juan en la capital, después de que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) paralizara el desahucio de la familia. Finalmente, tuvieron que dejar la casa pero no se han visto en la calle gracias a la intervención de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta y del delegado José Manuel Higueras, ofreciéndoles una alternativa habitacional. Eso sí, en Bailén, habiendo tenido que cambiar de guardería y colegio a los pequeños y de vida. Por desgracia, no es un caso aislado en Jaén.

La mejora macroeconómica en la actividad empresarial y en los datos del empleo no ha zanjado de raíz uno de los mayores dramas que ha dejado tras de sí la crisis económica: el fenómeno de los desahucios. Los ciudadanos con dificultades para pagar su vivienda apenas lo están notando. Solo en el primer semestre del año, 318 familias han sido expulsadas de los domicilios en los que residían, una media de una docena a la semana. Y en este fenómeno, cada vez adquiere mayor relevancia un tipo de desahucio en concreto, el vinculado con el impago de las rentas del alquiler. Concretamente, y según datos oficiales dados a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el informe 'Efecto de la Crisis en los órganos judiciales', 97 familias han tenido que abandonar su casa arrendada en cumplimiento de una sentencia por no haber hecho efectivo el pago de la cuota de la mensualidad correspondiente. desde 2013 y hasta el pasado año se dieron 1.055 desahucios por no estar al corriente del pago de las cuotas de arrendamiento. Solo en la provincia de Jaén.

Suben tras dos años bajando

A diferencia de otras, además, lo que llama más la atención de la jienense es que las cifras son ostensiblemente superiores a las que se arrojaron en el mismo periodo del año pasado, cuando se alcanzaron 281 desahucios. Esto supone un aumento globalizado del 13% en el total de lanzamientos judiciales ejecutados por los distintos órganos de los tribunales de justicia en la provincia de Jaén. En el conjunto del país hubo 33.914 en el primer semestre de 2017, cerca de un millar más que en el mismo periodo de este año.

En el caso de la provincia jienense se rompe además así con la tendencia a menos en el total de lanzamientos, después de que cayeran un 2,6% en el periodo 2015-16 y un 2,5% en el 2016-17. La cifra de 318 lanzamientos es la mayor de los últimos años, superior a los de los ejercicios más duros recientes.

En el primer semestre de 2013, en plena crisis aún y con mayores cifras de paro, el total de lanzamientos practicados fue de 243; en 2014 se ejecutaron 261; en 2015 fueron 279; y en 2016 alcanzaron los 277. De este modo, el total en 2013 fue de 447, el de 2014 de 526, el de 2015 de 539, el de 2016 de 525 y el de 2017 de 512.

«Hay muchísima gente que se encuentra en situación límite. Hay quien piensa que la crisis ha pasado, pero no es así, y esta realidad demuestra que hay muchas personas que no han podido salir de la crisis», ha expuesto el portavoz de la Plataforma de la PAH, Miguel Ángel Martínez Bellón. Exigen alquileres sociales «estables» para familias sin recursos. «Es incomprensible que esta ciudad no tenga un parque municipal de vivienda para realojar a familias, víctimas de los desahucios por parte de las entidades financieras», señalan desde la PAH. En Jaén trabaja de manera activa paralizando ejecuciones con éxito la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Ayuda disponible en Jaén

«Cada vez se van a dar más situaciones así. De familias que no pueden pagar un alquiler. No paramos de repetirlo. Lo que viene ahora es mucho peor que lo que vino desde 2008. Te quitaban la vivienda y podías negociar, condonar la deuda, la dación en pago, etc. Ahora nada. Con los fondos buitres no se puede negociar, no se puede negociar con un fondo que está en EEUU. Las administraciones no pueden mirar para otro lado», lamenta Martínez. «Cada vez hay más viviendas cerradas en el casco antiguo ante la pasividad del ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Jaén, por su parte, ha impulsado la Oficina Antidesahucios. Además, la Junta de Andalucía, a través del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios (SAID), comenzó a funcionar en 2012 para interceder en estos casos, principalmente en la fase de intermediación, cuando aún es posible alcanzar acuerdos con el banco o entre propietario e inquilino. Del mismo modo, la Diputación y el Colegio de Abogados tienen en vigor un convenio de colaboración para el funcionamiento de la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria (OPIH), a cuyos servicios se han acogido un millar de familias desde 2012.

El número de lanzamientos practicados en la comunidad autónoma de Andalucía en el segundo trimestre de 2018 fue de 2.718, dato que refleja una disminución del 7,8% respecto al mismo periodo de 2017. Por su parte, los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos fueron 1.419, lo que supone un incremento del 3,1%.

Por comunidades autónomas, Cataluña (con 4.170, el 24,3% del total nacional) ha sido en la que se practicaron más lanzamientos en el segundo trimestre, seguida por Andalucía (con 2.718), Comunidad Valenciana (con 2.245) y Madrid, con 1.878.