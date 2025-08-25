Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Prototipo de aula Ateca. IDEAL
Enseñanaza

La provincia tendrá el próximo curso once nuevas aulas de tecnología aplicada en FP

Cada aula cuenta con una dotación económica de 55.000 euros, financiada por el Ministerio de Educación

C. C.

JAÉN

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:39

La provincia de Jaén tendrá el próximo curso once nuevas aulas de tecnología aplicada (Ateca) en Formación Profesional, que se sumarán a las ya existentes, haciendo un total de 28.

De este modo, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional «continúa impulsando la modernización» de la FP, según informa este lunes en una nota la Junta. En toda Andalucía, serán 75 nuevas aula Ateca que se incorporen con una inversión de 4.125.000 euros, de modo que se elevará a 226 las operativas a partir de septiembre.

Se trata de espacios de aprendizaje que usan las tecnologías emergentes aplicadas a la enseñanza de FP, para acercar el entorno laboral al alumnado y formarlos con las herramientas más innovadoras. Integran digitalización, innovación y emprendimiento, fomentando la formación de calidad y la empleabilidad de los jóvenes andaluces.

Además, desempeñan un papel fundamental en la transformación educativa, al recrear entornos laborales reales mediante equipamientos avanzados y tecnologías como la realidad virtual, aumentada y mixta, la robótica o la impresión 3D.

Estas aulas promueven una enseñanza práctica y aplicada, adaptada a las demandas actuales del mercado laboral. Al enfrentarse a retos en entornos simulados, el alumnado desarrolla habilidades para resolver problemas en situaciones reales y fortalece su creatividad y su capacidad innovadora.

Trabajar en equipo

De hecho, impulsan un proceso de aprendizaje basado en la generación de conocimiento colectivo. El alumnado no sólo adquiere competencias digitales avanzadas, sino que aprende a trabajar en equipo, desarrolla habilidades blandas como la comunicación o la adaptación al cambio, fortalece su autonomía, confianza y se fomenta la transferencia de conocimientos al potenciar la colaboración con el sector productivo.

Cada aula cuenta con una dotación económica de 55.000 euros, financiada por el Plan de Modernización de la FP del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el marco del componente 20 'Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional', del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un motorista de 67 años tras chocar contra un camión en Úbeda
  2. 2 La Feria de Septiembre abanderará la apuesta por las tradiciones de la tierra
  3. 3

    Vecinos de El Valle, a la espera del arreglo de las filtraciones
  4. 4

    La odisea de alquilar una vivienda en Jaén
  5. 5 El Ayuntamiento facilitará el transporte a la Abadía durante la I Bienal de Flamenco
  6. 6 El último peldaño
  7. 7

    Indulto del segundo toro de Fernando Adrián en una entretenida tarde en Sabiote
  8. 8 Mariola Cantarero se suma a la candidatura Granada 2031
  9. 9 La Guardia Civil detiene a una vecina de Andújar por robo con fuerza
  10. 10 Detenido un hombre acusado de hackear la plataforma educativa Séneca y alterar notas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La provincia tendrá el próximo curso once nuevas aulas de tecnología aplicada en FP

La provincia tendrá el próximo curso once nuevas aulas de tecnología aplicada en FP