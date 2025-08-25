La provincia tendrá el próximo curso once nuevas aulas de tecnología aplicada en FP

C. C. JAÉN Lunes, 25 de agosto 2025, 14:39 Comenta Compartir

La provincia de Jaén tendrá el próximo curso once nuevas aulas de tecnología aplicada (Ateca) en Formación Profesional, que se sumarán a las ya existentes, haciendo un total de 28.

De este modo, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional «continúa impulsando la modernización» de la FP, según informa este lunes en una nota la Junta. En toda Andalucía, serán 75 nuevas aula Ateca que se incorporen con una inversión de 4.125.000 euros, de modo que se elevará a 226 las operativas a partir de septiembre.

Se trata de espacios de aprendizaje que usan las tecnologías emergentes aplicadas a la enseñanza de FP, para acercar el entorno laboral al alumnado y formarlos con las herramientas más innovadoras. Integran digitalización, innovación y emprendimiento, fomentando la formación de calidad y la empleabilidad de los jóvenes andaluces.

Además, desempeñan un papel fundamental en la transformación educativa, al recrear entornos laborales reales mediante equipamientos avanzados y tecnologías como la realidad virtual, aumentada y mixta, la robótica o la impresión 3D.

Estas aulas promueven una enseñanza práctica y aplicada, adaptada a las demandas actuales del mercado laboral. Al enfrentarse a retos en entornos simulados, el alumnado desarrolla habilidades para resolver problemas en situaciones reales y fortalece su creatividad y su capacidad innovadora.

Trabajar en equipo

De hecho, impulsan un proceso de aprendizaje basado en la generación de conocimiento colectivo. El alumnado no sólo adquiere competencias digitales avanzadas, sino que aprende a trabajar en equipo, desarrolla habilidades blandas como la comunicación o la adaptación al cambio, fortalece su autonomía, confianza y se fomenta la transferencia de conocimientos al potenciar la colaboración con el sector productivo.

Cada aula cuenta con una dotación económica de 55.000 euros, financiada por el Plan de Modernización de la FP del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el marco del componente 20 'Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional', del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.