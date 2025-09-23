Protesta en Jaén del IES Gil de Zático de Torreperogil

A la calle. La comunidad educativa del IES Gil de Zático de Torreperogil se concentrará este miércoles en la puerta de la Delegación de Educación ... para exigir que se recuperen las tres líneas educativas que «la Junta ha decidido recortar a pesar de superar las ratios». Así lo confirman desde el centro tras una reunión con representantes de la propia Delegación con los que no hubo acuerdo en la jornada de ayer. Es por ello que se concentrarán de 10:00 a 12:00 en la capital.

Una manifestación en protesta que llega tras días en los que ya han trasladado sus quejas con numerosas concentraciones en el centro educativo e incluso con una huelga de gran parte del alumnado. De hecho, unas 500 personas se reunieron el pasado lunes a las puertas del IES Gil de Zático, tanto de la comunidad educativa del instituto como de otros centros escolares y de vecinos que señalan que «se trata de defender el futuro no solo de la educación pública, sino del municipio».

El origen del problema recae en que la Junta ha realizado un «recorte de tres líneas en el centro en los cursos de 2, 3 y 4 de la ESO a pesar de superar las ratios». «Durante periodo de matriculación el centro ha tenido más de 60 matriculaciones (62 en segundo; 62 en tercero y 64 en cuarto y, según la normativa, la ratio no puede superar los 30, pero aún así solo nos han concedido dos líneas, por lo que el alumnado tiene que llegar a compartir mesas en algunas clases o no puede acceder al laboratorio porque directamente no caben», resume María José Ruzafa, representante del ampa.

Respuesta de la Junta

Por su parte, el delegado de Desarrollo Educativo, Francisco José Solano, junto a los técnicos responsables, en una primera reunión explicaron que el Gil de Zático cuenta para este curso con 189 alumnos de 2, 3 y 4 de Educación Secundaria, 21 alumnos menos que el anterior y «con los recursos personales adecuados para atender al alumnado». Asimismo, se insistió en que este centro cuenta con un grupo de diversificación curricular en 3º y 4º de la ESO, permitiendo disminuir la ratio en los grupos de referencia. Por lo tanto, en la etapa de Educacion Secundaria, los alumnos «no coinciden».

Asimismo, tras la petición de una nueva reunión por parte del ampa, se produjo ayer, el colectivo planteó la recuperación de unidades en la ESO que, según reiteraron, se les ha «retirado» al centro, y que conllevaría una subida de la ratio por encima de lo que recoge la norma. Tras escucharla, los jefes de servicio explicaron que «en ningún momento se incumple el Decreto de Escolarización», igualmente se les describió la asignación de recursos que la administración ha hecho para el centro, argumentando el reparto de los mismos de una manera eficiente, contando con grupos de Diversificación.

«Este reparto garantiza la atención a la diversidad y la calidad educativa», señalan. Además, se le informó de que el equipo directivo ha hecho una gestión de los mismos que refleja algunas «carencias subsanables». Los responsables reiteran su ofrecimiento a la directiva «para ayudarles en la gestión encaminada a ordenar y organizar los recursos de manera más eficiente».