Protesta del municipio a las puertas del centro. IDEAL
Educación

Protesta en Jaén del IES Gil de Zático de Torreperogil

La comunidad educativa se traslada a Delegación, en la capital, para exigir que «se recuperan las tres líneas que se han eliminado este curso»

Manuela Millán

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:10

A la calle. La comunidad educativa del IES Gil de Zático de Torreperogil se concentrará este miércoles en la puerta de la Delegación de Educación ... para exigir que se recuperen las tres líneas educativas que «la Junta ha decidido recortar a pesar de superar las ratios». Así lo confirman desde el centro tras una reunión con representantes de la propia Delegación con los que no hubo acuerdo en la jornada de ayer. Es por ello que se concentrarán de 10:00 a 12:00 en la capital.

