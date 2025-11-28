Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Guardia Civil en Campillos. Sur

Prisión para el autor confeso del crimen machista de Campillos

El detenido, al que se le atribuye un presunto delito de homicidio, se ha acogido a su derecho a no declarar

María José Díaz Alcalá

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:34

Comenta

Ismael, el joven de 28 años detenido por supuestamente asesinar a su expareja, de 25, en la casa del padre de la joven, en Campillos, ... ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha ordenado el juzgado número 1 de Antequera, en funciones de guardia, tres días después de que acudiera al cuartel de la Guardia Civil de Martos (Jaén) y reconociera que podría haber matado a Concha, más conocida por sus amigos como 'Barbie'.

