Prisión para el autor confeso del crimen machista de Campillos

Ismael, el joven de 28 años detenido por supuestamente asesinar a su expareja, de 25, en la casa del padre de la joven, en Campillos, ... ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha ordenado el juzgado número 1 de Antequera, en funciones de guardia, tres días después de que acudiera al cuartel de la Guardia Civil de Martos (Jaén) y reconociera que podría haber matado a Concha, más conocida por sus amigos como 'Barbie'.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado de que se le atribuye inicialmente un delito de homicidio y, durante su comparecencia, se ha acogido a su derecho a no declarar.

Las Fuerzas de Seguridad hallaron el cadáver el martes se produjo precisamente a raíz de su confesión. Tras el crimen, el joven se desplazó la mañana de este miércoles 26 de noviembres hasta su pueblo, aparcó su coche, dejó las llaves en casa y caminó hasta las dependencias de la Guardia Civil en la localidad jiennense.

Allí, según las fuentes consultadas, contó que había acabado con la vida de Conchi, a la que sus amigas conocían como 'Barbie', en el municipio malagueño de Campillos. Incluso proporcionó a los agentes de la Benemérita la dirección de la casa donde se encontraba el cuerpo.

Los responsables del cuartel de Martos avisaron rápidamente a sus compañeros en Málaga, que se desplazaron en ese mismo momento a la vivienda por si Conchi aún estaba con vida. La encontraron en la segunda planta de una pequeña casa mata, donde está ubicado el dormitorio.

La joven ya había fallecido cuando llegaron los agentes, que localizaron un trapo junto a ella o sobre su cara con el que le podría haber taponado las vías respiratorias. Otras fuentes apuntaron a un estrangulamiento, extremo que no ha podido ser confirmado. Sea como fuere, el mecanismo de la muerte es asfictico.

No había denuncias previas de Conchi a Ismael, aunque ambos estaban inscritos en el sistema Viogén (para la protección de víctimas de violencia machista) respecto a parejas anteriores, ella como víctima y él como denunciado. El caso de Conchi ya no se encontraba activo.

La joven lleva cuatro años saliendo con Ismael, al que conoció en Martos, donde ella estuvo residiendo bastante tiempo y tenía un círculo amplio de amistades. Según el entorno de Conchi, habían tenido bastantes altibajos y varias rupturas, aunque ella siempre acababa volviendo con él.

Al parecer, en los últimos días, Conchi trató de poner fin definitivamente a la relación sentimental, pero Ismael se resistía a marcharse de la vivienda que ella compartía con su padre en Campillos, en la que los tres habían estado conviviendo una temporada. De hecho, el autor confeso del crimen trabajaba recogiendo la aceituna en una finca de la localidad.