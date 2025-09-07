Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Premio a las propuestas que posicionen Geolit como ecosistema de referencia

Diputación convoca el I Concurso 'Retos de la Innovación' para potenciar y reconocer el talento de las empresas

E. L.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:33

La Diputación de Jaén ha convocado el I concurso 'Retos de la Innovación', una iniciativa destinada a premiar las propuestas que «refuercen el posicionamiento» del Parque Científico y Tecnológico Geolit como «ecosistema de referencia en innovación, sostenibilidad y colaboración empresarial».

Hasta el próximo 11 de octubre se podrán presentar, a través de la web 'www.geolit.es', las propuestas para participar en este certamen enmarcado en la conmemoración del 25º aniversario de Geolit con el que, tal y como ha detallado este sábado en una nota la diputada provincial de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, «también queremos premiar el talento y la capacidad de innovación de los distintos agentes del capital humano que hay en el parque».

El concurso plantea dos «grandes retos» a los participantes. Un primer reto para «mejorar el parque en términos de biodiversidad, gestión ecosistémica, eficiencia de recursos, integración social y coherencia paisajística»; y un segundo que se centra en «el impulso de procesos de innovación colaborativa entre empresas, centros tecnológicos y organizaciones del tercer sector instalados en Geolit».

Podrán participar tanto personas físicas pertenecientes a entidades ubicadas en el parque, como empresas y proyectos incubados en la Incubadora de Alta Tecnología Matriz, y se concederá un premio por reto, consistente en un servicio de consultoría y formación valorado en 1.400 euros, y la participación en foros y eventos de innovación en los que colabora Geolit.

El jurado estará compuesto por representantes de la dirección del parque, expertos en innovación y transferencia tecnológica, y una institución colaboradora. La evaluación de proyectos se llevará a cabo entre el 13 y el 24 de octubre, y la entrega de premios tendrá lugar durante el mes noviembre de 2025.

Bodas de plata

«Animo a todas las entidades, empresas o personas de Geolit a participar y que nos ayuden de esta manera a mejorar el parque y a posicionarlo como un ecosistema de referencia, tanto en innovación como en sostenibilidad y también en colaboración empresarial», ha agregado Lourdes Martínez.

Este concurso es una de las iniciativas propuestas para celebrar las bodas de plata del nacimiento de este parque científico tecnológico. Para conmemorar esta efeméride, la Diputación, que es la administración que gestiona en la actualidad Geolit, ha diseñado un programa con una treintena de actividades que ponen el foco en la trayectoria y evolución de este espacio de innovación y emprendimiento en el que se ubican más de 70 empresas y en el que trabajan más de 1.300 personas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La renovación convive con la tradición
  2. 2 El afán de los colectivos le da mayor prestancia al caballo en la Feria
  3. 3 A disposición judicial un hombre de 64 años por provocar un incendio forestal en Atarfe
  4. 4 Tres heridos en Lupión tras arder una moto en una cochera
  5. 5 Las plantas de biometano inquietan en Jaén por los malos olores y el tráfico
  6. 6 Las plantas de biometano inquietan en Jaén por los malos olores y el tráfico
  7. 7 Torreperogil se queda sin tres unidades en el IES Gil de Zático
  8. 8

    El Linares Deportivo rescata un punto en Estepona en la recta final del encuentro
  9. 9 El segundo Festival del Casco Antiguo de Martos, con seña de identidad propia
  10. 10 Nueva radioterapia para el cáncer de mama en el Hospital de Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Premio a las propuestas que posicionen Geolit como ecosistema de referencia

Premio a las propuestas que posicionen Geolit como ecosistema de referencia