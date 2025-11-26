Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Thomas C. Südhof y José Ignacio García. UNIA

El Premio Nobel de Medicina Thomas Südhof recibe la Medalla de Oro de la UNIA en Baeza

La ciudad jienense es para el homenajeado «un elemento de convergencia» de su trayectoria pasada y su futuro

E. P.

Baeza

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:09

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha impuesto su Medalla de Oro al científico Thomas C. Südhof, Premio Nobel de Medicina. La imposición se ha llevado a cabo en un acto celebrado en la Sede Antonio Machado de la UNIA en Baeza

