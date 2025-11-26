El Premio Nobel de Medicina Thomas Südhof recibe la Medalla de Oro de la UNIA en Baeza

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha impuesto su Medalla de Oro al científico Thomas C. Südhof, Premio Nobel de Medicina. La imposición se ha ... llevado a cabo en un acto celebrado en la Sede Antonio Machado de la UNIA en Baeza

El profesor Südhof ha participado en varios workshops sobre Biomedicina de la UNIA; el primero, en 2004, y el último, el que se ha celebrado este martes y miércoles, coincidiendo con la entrega de esta distinción.

Precisamente, en octubre de 2013, llegando a Baeza para intervenir en uno de esos encuentros científicos internacionales que se celebran en la Sede Antonio Machado, recibió la noticia de que le habían otorgado el Nobel de Medicina junto a los investigadores estadounidenses James E. Rothman y Randy W. Schekman.

El galardonado ha declarado, tras dar las gracias a la UNIA por la concesión de su máximo galardón, que es «un reconocimiento muy importante, porque es inusual. Baeza es un sitio para mí inusual, es un sitio que por un lado está muy vivo y por otro, es un testimonio de los logros previos históricos».

En este punto, ha subrayado que Baeza «es un elemento de convergencia de lo que ha sido mi trayectoria pasada, tanto vital como científica, y lo que supone su futuro a partir de este momento. Estoy viviendo esta convergencia aquí con este reconocimiento». Ha concluido su intervención señalando que la medalla «es un tesoro que mantendré siempre, siempre».

El acto en la UNIA ha estado presidido por el rector de la UNIA, José Ignacio García, que ha destacado la relevancia de este acto, además de hacer referencia a la vinculación de Südhof con Baeza y con la UNIA. «Es un Nobel muy nuestro», ha dicho el rector tras poner el acento en la relación de Südhof con la UNIA, por su participación en varios encuentros científicos internacionales sobre Biomedicina, y con la ciudad de Baeza, al recibir aquí la noticia sobre el Nobel y al haber recibido un homenaje, en 2017, por parte del Ayuntamiento baezano.

García se ha referido a estos workshops de Biomedicina de la Internacional de Andalucía, como «uno de sus mayores orgullos»; destacando el papel del Comité Asesor en esta materia «cuyo criterio ha permitido construir, edición tras edición, el prestigio de esta pequeña universidad, de esta ciudad, dentro de la comunidad científica mundial».

«Hablamos de más de 1.200 ponentes invitados, entre ellos, cinco Premios Nobel, incluido el profesor Südhof, y otros tantos candidatos a este reconocimiento», ha dicho el rector. García ha agradecido al premiado su generosidad «por ceder una parte de su valioso tiempo en compartir ideas y conocimiento».

En este contexto ha hecho suyas las palabras del poeta Antonio Machado, que da nombre a la Sede baezana de la UNIA, cuando afirmó que «en cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda. Sólo se gana lo que se da».

Por último, el rector ha manifestado que esta Medalla de Oro «no actúa sólo como un reconocimiento a un científico brillante», sino que es también la expresión «del cariño de las personas que forman parte de esta institución».

Semblanza

El profesor Fernández-Chacón ha sido el encargado de hacer una semblanza sobre el premiado y ha agradecido a la UNIA por otorgar este reconocimiento al profesor Thomas Südhof ya que «este honor refleja el profundo respeto y compromiso de la UNIA con la excelencia científica, un valor insustituible en nuestra sociedad, y con las personas que hacen posible dicha excelencia, ejemplificado por nuestro galardonado».

Por su parte, la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Lorena Garrido, ha expresado su gratitud a Thomas Südhof por «su estima hacia el sistema universitario público de Andalucía» y ha calificado de «orgullo y lujo que un Nobel se una de esta manera a nuestro sistema andaluz».

Garrido ha aseverado que las universidades públicas andaluzas «han ganado proyección internacional, fruto del trabajo, las alianzas y la investigación de calidad; en un contexto donde las universidades compiten por atraer talento».

El acto ha registrado también un guiño a la afición de Südhof por la música y a su habilidad con el oboe, con la interpretación musical, durante el transcurso del mismo, de la pieza Oblivion, de Astor Piazzola, y las Siete Canciones Populares Españolas, de Manuel de Falla, por el Dúo de oboe y piano García-Mudarra.