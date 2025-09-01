El pregón de Antonio Contreras, nuestra del gran sentimiento hacia la patrona de Bailén

JOSÉ LUIS LÓPEZ FRUTOS BAILÉN Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:40 Comenta Compartir

Bailén vivió su tradicional acto en honor a su Patrona, la Virgen de Zocueca. El pregón, pronunciado por Antonio Contreras, fue una demostración de sentimiento de uno de los costaleros mas antiguos del trono de la patrona de Bailén, que arrancó aplausos prolongados de los asistentes.

No menos destacado resultó el Cartel Anunciador de la Romería, obra de Antonio del Moral Sánchez, que sorprendió por la delicadeza de su composición. En él se combina la representación pictórica de un bajorrelieve que muestra la figura de una mujer sosteniendo un blasón alusivo a la romería con detallado óleo de fondo en el que aparece la procesión de la Virgen de Zocueca cruzando el puente, logrando una imagen de un curioso impacto visual

La velada contó también con la intervención de Francisco Jesús Molina Cárdenas, encargado de la presentación, quien con humildad y brevedad expresó su admiración por el pregonero y el significado de la fiesta.

En las intervenciones se dio la enhorabuena igualmente a la Real Archicofradía de Nuestra Señora de Zocueca Coronada, por la cuidada organización y puesta en escena de un acto que marca el inicio de los días grandes en torno a la Virgen de Zocueca.

Temas

Bailén