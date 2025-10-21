Porcuna suma el anfiteatro romano de Obulco a su patrimonio visitable La restauración ha permitido sacar a la luz el 30% de este edificio del siglo I a. C: gradas, la arena, el podio y una habitación de servicio

Porcuna «cumple un sueño» al sumar el anfiteatro romano de Obulco a su patrimonio visitable. Algo que ha sido posible tras una restauración que ha permitido recuperar y poner en valor una parte de este edificio del siglo I antes de Cristo.

La inauguración tuvo lugar este martes con la presencia del alcalde, Miguel Moreno; el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal; el vicepresidente primero de la Diputación, Juan Latorre; y el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, entre otros representantes públicos.

El regidor explicó que «se han excavado unos 60 metros de fachada con ocho metros y medio de altura, donde ha aparecido las gradas de senadores, las gradas de público, la arena, el podio, incluso una habitación de servicio o una cárcel de gladiadores». De esta forma, se ha podido sacar a la luz en torno al 30% del edificio, ya que una parte está bajo un sector de viviendas.

«Hoy se cumple un sueño para nosotros, un sueño de varios años, de varias intervenciones que hemos tenido aquí, hasta que llegó la última, que ha sido la sexta intervención, que es la que pone en valor el anfiteatro romano de Obulco», destacó en alusión a las fases realizadas desde que fuera descubierto en 2015 a raíz de unas labores de ajardinamiento en la barriada del Hoyo Mendo.

Una obra -con una inversión de tres millones de euros aportados por la Junta de Andalucía con cargo a la Inversión Territorial Integrada (ITI)- sobre la que Moreno reconoció la labor de la empresa Calderón, encargada de llevarla a cabo, y del «equipo técnico, arqueológico, arquitectónico que tanto y buen trabajo ha realizado durante tres años».

Simbólico

Esa labor ha permitido recuperar este «espacio arqueológico tan simbólico» que refleja la importancia que tuvo la ciudad hace más de 2.000 años. De hecho, fue una de las grandes urbes de la Bética romana, con 100 hectáreas amuralladas.

En este sentido y tras añadir que se tiene constancia de una continuidad de poblamiento urbano en Porcuna de más de 6.000 años, el alcalde habló del relevante conjunto patrimonial que posee, «siempre utilizando como hilo conductor la piedra natural» de sus canteras.

Al respecto, mostró el orgullo por que en los últimos años se han puesto en valor «espacios arqueológicos y arquitectónicos de primer nivel». Entre ellos, citó Cerrillo Blanco, la antigua iglesia de Santa Ana, la cisterna romana de La Calderona, la Casa de la Piedra, las galerías del Pósito Real de Carlos IV, o las Carnicerías reales.

«Nos hace sentirnos orgullosos de nuestra tierra, de nuestro pueblo, porque, aunque es verdad que tenemos que soportar una gran carga que supone la arqueología a través de la burocracia y lo tedioso que es todo, pero luego al final se ven los resultados y los resultados son eso: que somos un icono arqueológicamente en la provincia de Jaén, en Andalucía y en España», subrayó.

De ahí que garantizara que desde el Ayuntamiento se va «a seguir poniendo en valor el montón de espacios arqueológicos que tiene que haber, unos ya de relieve y otros debajo de tierra» y que, además de su valor cultural, pueden contribuir al desarrollo del municipio. Algo para lo que, además y aprovechando la presencia de Bernal, pidió que traslade al conjunto del Gobierno andaluz la necesidad de cumplir una «promesa histórica» y convertir la carretera A-306 en una autovía.

Impulso

Por su parte, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior valoró el impulso de la provincia de Jaén como destino de referencia gracias a los más de seis millones de euros invertidos a través de la ITI para revalorizar la oferta turística, al tiempo que señaló que, «cuando las administraciones creen en el diálogo y confían en el potencial de una provincia, los proyectos salen adelante».

«El mejor ejemplo es este anfiteatro romano de Porcuna: un tesoro patrimonial que necesitaba ser recuperado y puesto en valor para seguir construyendo el futuro de esta provincia. Hoy brilla como símbolo de una provincia cargada de patrimonio histórico y lo hace gracias a la Inversión Territorial Integrada de Jaén», explicó.

De su lado, el subdelegado del Gobierno de España felicitó al Ayuntamiento de Porcuna «por haber sabido conjugar la apuesta por la revalorización un patrimonio histórico de primer orden al tiempo que genera empleo en el municipio».

Asimismo, trasladó el respaldo estatal para la recuperación de ese patrimonio. En el caso del anfiteatro, detalló que junto a los fondos de la ITI, el Ejecutivo central «ha financiado las obras de restauración y consolidación con una inversión total de 226.644 euros, a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA)». En concreto, destinó 127.194 euros al proyecto básico y de ejecución de restauración y consolidación de la fachada suroccidental y 99.450 euros a la recuperación y restauración (fase I).

En esta línea se pronunció el vicepresidente primero de la Diputación, para el que el anfiteatro «sitúa a esta localidad de la comarca de La Campiña como referente indiscutible de la cultura romana». «Porcuna suma un nuevo hito en la recuperación del antiguo esplendor de Obulco, que se une a la cisterna romana de La Calderona», apostilló.