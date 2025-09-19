Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Acto celebrado en Porcuna. Ideal

Porcuna, el municipio con mayor densidad de fisioterapeutas, les dedica una calle

La localidad jienense multiplica por seis la ratio recomendada de estos sanitarios por mil habitantes

E. López de la Peña

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:58

El Ayuntamiento de Porcuna y el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía han participado en la inauguración de una nueva calle en esta localidad, dedicada a los fisioterapeutas locales por el hecho de ser este municipio jienense «el que registra mayor densidad de estos profesionales sanitarios por habitantes».

Según los últimos datos, Porcuna, con una población cercana a los 6.000 habitantes, tiene censados 37 fisioterapeutas vinculados directamente con el pueblo, con una ratio de 6,17 fisioterapeutas por cada 1.000 habitantes, algo «muy llamativo e inusual», destacan desde el Colegio.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una ratio de 1 fisioterapeuta por cada 1.000 habitantes, por lo que se multiplica por seis en la localidad jienense. Esta recomendación sirve como un objetivo para los sistemas sanitarios, aunque en la práctica, España se encuentra muy por debajo de esta cifra en su sanidad pública, con 0,1 fisioterapeutas por cada 1.000 habitantes.

La provincia de Jaén, en concreto, tiene una ratio de aproximadamente un fisioterapeuta por cada 8.300 habitantes en el ámbito de la sanidad pública, según un reciente informe del sindicato SATSE. Desde el Colegio de Fisioterapeutas se reconoce el esfuerzo y el trabajo de la Consejería de Salud en los últimos años para mejorar estas estadísticas, «considerablemente inferiores» a las ratio recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). No obstante, los fisioterapeutas insisten en la necesidad de «seguir apostando por el incremento de estos profesionales en la sanidad pública andaluza».

El Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía (ICPFA) es el organismo que representa a más de 10.000 profesionales que, en Andalucía, trabajan con el objetivo común de favorecer la salud de los ciudadanos. Además, ordena la profesión, tutela los intereses de la fisioterapia, así como su óptima aplicación y universalización.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La puesta en valor de las murallas árabes de Andújar estará lista a finales de este año
  2. 2 El colectivo del Alzheimer invoca a un trato igualitario para la enfermedad
  3. 3 Salvan a 20 mujeres que eran explotadas sexualmente en Jaén y Córdoba
  4. 4 Abren los locales juvenil de ensayo en Andújar
  5. 5 Salvan a 20 mujeres que eran explotadas sexualmente en Jaén y Córdoba
  6. 6 La Virgen de la Capilla no será portada en trono durante la magna
  7. 7 Rescatan a un hombre de un pozo de 12 metros de profundidad en Arjonilla
  8. 8

    La justicia ratifica que el castillo y la aldea del paraje de Otíñar ya sí son de los jienenses
  9. 9 La UJA afronta el inicio de curso con «optimismo»
  10. 10 Acusan al alcalde de «esconder los datos» sobre la cesión de la recaudación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Porcuna, el municipio con mayor densidad de fisioterapeutas, les dedica una calle

Porcuna, el municipio con mayor densidad de fisioterapeutas, les dedica una calle