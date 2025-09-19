Porcuna, el municipio con mayor densidad de fisioterapeutas, les dedica una calle La localidad jienense multiplica por seis la ratio recomendada de estos sanitarios por mil habitantes

El Ayuntamiento de Porcuna y el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía han participado en la inauguración de una nueva calle en esta localidad, dedicada a los fisioterapeutas locales por el hecho de ser este municipio jienense «el que registra mayor densidad de estos profesionales sanitarios por habitantes».

Según los últimos datos, Porcuna, con una población cercana a los 6.000 habitantes, tiene censados 37 fisioterapeutas vinculados directamente con el pueblo, con una ratio de 6,17 fisioterapeutas por cada 1.000 habitantes, algo «muy llamativo e inusual», destacan desde el Colegio.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una ratio de 1 fisioterapeuta por cada 1.000 habitantes, por lo que se multiplica por seis en la localidad jienense. Esta recomendación sirve como un objetivo para los sistemas sanitarios, aunque en la práctica, España se encuentra muy por debajo de esta cifra en su sanidad pública, con 0,1 fisioterapeutas por cada 1.000 habitantes.

La provincia de Jaén, en concreto, tiene una ratio de aproximadamente un fisioterapeuta por cada 8.300 habitantes en el ámbito de la sanidad pública, según un reciente informe del sindicato SATSE. Desde el Colegio de Fisioterapeutas se reconoce el esfuerzo y el trabajo de la Consejería de Salud en los últimos años para mejorar estas estadísticas, «considerablemente inferiores» a las ratio recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). No obstante, los fisioterapeutas insisten en la necesidad de «seguir apostando por el incremento de estos profesionales en la sanidad pública andaluza».

El Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía (ICPFA) es el organismo que representa a más de 10.000 profesionales que, en Andalucía, trabajan con el objetivo común de favorecer la salud de los ciudadanos. Además, ordena la profesión, tutela los intereses de la fisioterapia, así como su óptima aplicación y universalización.