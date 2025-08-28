Plena autosuficiencia energética en las instalaciones de Pieralisi en Mengíbar La empresa está finalizando la instalación de una planta fotovoltaica de 2.100 paneles en su sede de Italia

Las instalaciones de Pieralisi en Mengíbar cuentan con plena autosuficiencia energética gracias a las placas solares colocadas en su centro de la localidad jienense. Así, la multinacional especializada en tecnologías de separación centrífuga, asegura haber consolidado una estrategia de sostenibilidad «profundamente conectada con el medio rural».

Desde este enclave en plena campiña jienense, la compañía asegura en un comunicado que promueve un modelo de producción comprometido con el territorio, el ahorro energético y la economía circular, en relación a su lema corporativo: «Circular Thinking».

Ubicada en uno de los principales centros productores de aceite de oliva del mundo, Pieralisi ha convertido su arraigo en el entorno rural andaluz en una ventaja competitiva y en una responsabilidad social. «Desde Mengíbar no solo diseñamos soluciones industriales, sino que impulsamos una forma de entender la tecnología como aliada del medioambiente y del desarrollo rural», afirma Rodrigo Jaén, director general de Pieralisi en España y Portugal. «Nuestro compromiso con el campo español implica devolverle valor desde la innovación y el respeto.»

Siguiendo la senda de su casa matriz en Jesi (Italia), donde Pieralisi está finalizando la instalación de una planta fotovoltaica de 2.100 paneles, la sede de Mengíbar avanza en la adopción de prácticas energéticas responsables. En España, sus procesos productivos ya integran soluciones de eficiencia energética con energía fotovoltaica y consumos optimizados que han permitido reducir significativamente el impacto ambiental, explican en un comunicado.

«Esta orientación responde a una filosofía clara: generar valor sin agotar los recursos del entorno», afirma. «Crecimos gracias al campo. Nuestra tecnología nació para servir a la industria oleícola, y hoy queremos que esa relación con la naturaleza sea aún más equilibrada», añade Jaén.