Una plataforma ciudadana exige a la Junta que paralice la venta del Seminario de Siles El coelctivo anuncia un recurso contencioso-administrativo «ante irregularidades en la transacción»

E. P. Jaén Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:38 Comenta Compartir

La Plataforma Ciudadana El Seminario es de Siles ha anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Junta de Andalucía «pidiendo la paralización cautelar de la venta por las irregularidades que están llevando a cabo en la venta» del edificio que hasta 2023 albergó la residencia de tiempo libre y sus terrenos anexos.

En un comunicado, el colectivo informó de que, además, se ha enviado un escrito a la Presidencia del Gobierno andaluz y al Ayuntamiento del municipio «advirtiendo de esta demanda y pidiendo la paralización de la venta y la reversión» del antiguo Seminario al municipio.

Al respecto, detallan que el pleno municipal del 26 de noviembre de 2002 cedió gratuitamente el edificio de 375 metro cuadrados y 40.000 de monte a la Junta «con la inclusión de una cláusula expresa de reversión».

La plataforma añade que esa cesión fue aceptada en el Decreto 572/2004 (a excepción del monte, que quedó pendiente por no estar su inmatriculación pendiente en el registro de la propiedad), «lo que obliga a respetar esa cláusula en su integridad de conformidad con el principio de unidad del acto administrativo», afirman.

«Sin embargo, la Junta pretende ahora vender el inmueble sin respetar la reversión, sin publicidad ni subasta pública e incluyendo incluso monte público demanial del que no hay decreto de aceptación ni expediente de desafectación lo que constituye una ilegalidad flagrante contra un bien demanial que no puede venderse», señalan.

En su opinión, además, supone «ir contra, entre otras normas», del artículo 27 de la Ley 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y al artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986.

Por otro lado, desde la plataforma se ha criticado que esta operación de venta «a una empresa privada por 789.000 euros», se está «tramitando en pleno mes de agosto, cuando los juzgados están inhábiles». Algo que, a su juicio, «demuestra una clara intención de dificultar la defensa ciudadana y favorecer un procedimiento opaco».

Cláusula

«Recordamos que la propia Junta obligó en su día al Ayuntamiento a incluir la cláusula de reversión como condición indispensable, y que el incumplimiento de dicha obligación supondrá un perjuicio grave al eventual comprador, que podría perder el bien adquirido al ejercitarse la reversión», subrayan.

Por ello, exigen «la paralización inmediata de la venta» y que «el Ayuntamiento pida la reversión del edificio», de manera que la apertura del hotel sea gestionada por el Consistorio, bien directamente o a través de una concesión administrativa de su gestión a una empresa particular.

Así las cosas, la plataforma ha anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Junta y está «invitando a los partidos políticos en la oposición a acudir a los tribunales a interponer, también ellos, una demanda contencioso-administrativa» para «salvaguardar la titularidad pública del Seminario».

La plataforma considera «que lo regalan al estar valorado en 3 milones» Desde la plataforma está convencidos de que«vender un recurso público es pan para hoy y hambre para mañana. No nos parece que sea un buen negocio para Siles que el Ayuntamiento no pida la devolución del Seminario y dejar que la Junta lo regale por 789.000 euros, cuando con dinero de todos y todas se invirtieron dos millones en 2002 en su construcción, estando hoy valorado en tres millones». En este sentido, se preguntan quien podría, una vez que sea privado, «impedir a esa empresa que, si no le va bien económicamente, cierre el hotel y lo convierta en su finca de recreo».