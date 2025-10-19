Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El fuego ha sido en un piso de un bloque de tres plantas en la calle El Molinillo

Una persona herida y varios desalojados en un incendio en una vivienda en Andújar

El fuego se declaró en la noche del sábado en un edificio de tres plantas de la calle El Molinillo

Domingo, 19 de octubre 2025, 10:42

Una persona ha sido atendida por los servicios médicos y una familia desalojada de su vivienda tras un incendio declarado en la noche del sábado en Andújar (Jaén), según informa el 1-1-2.

El fuego se declaró minutos antes de las 20.00 horas cuando en el Teléfono de Emergencias 1-1-2 se atendieron varios avisos que alertaban de un fuego en un piso de un bloque de tres plantas en la calle El Molinillo.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de Bomberos de Andújar, Policía Nacional y Local, así como del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

De manera preventiva, se procedió al desalojo de toda la planta afectada. Además, los servicios sanitarios atendieron a una persona que fue posteriormente derivada al Hospital Alto Guadalquivir para su valoración médica.

El incendio fue extinguido por los servicios de Bomberos y el piso siniestrado ha quedado totalmente calcinado. Los moradores han sido realojados en casa de familiares ante la imposibilidad de volver a su vivienda.

