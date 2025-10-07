Pablo Chiapella: «Úbeda es una ciudad que te acoge desde que llegas»

Alberto Román Úbeda Martes, 7 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

Úbeda está siendo escenario del rodaje de 'Olivia', nueva serie producida por las empresas audiovisuales Studio 60 y Womack para la plataforma Disney+, que cuenta con rostros muy conocidos de la pequeña y la gran pantalla (Pablo Chiapella, Nancho Novo, Fernando Tejero, Kira Miró, Lalachus, Agustín Jiménez, J. J. Vaquero y 'Flipy', entre otros). La serie está dirigida por Juanma Pachón ('Física o Química: la nueva generación', 'Allí abajo', 'Olmos y Robles' o 'Heridas').

La grabación comenzó a finales de septiembre y se espera que se alargue durante unas semanas más, no solo en la ciudad de los cerros sino también en otras localizaciones de la zona, como algún cortijo y paisajes de olivar. Y es que la trama gira en torno a una familia dedicada al sector del aceite de oliva. Esto ha hecho a sus responsables decantarse por la localidad ubetense, cuya comarca es la principal productora del mundo.

«Pisar la ciudad fue lo que nos hizo decantarnos por ella. Fue llegar y ver la serie», dijo este martes 'Flipy', creador y productor, quien aseveró que el municipio «respira aceite» y además dio las gracias a todo el personal local que está colaborando para que la producción sea posible, empezando por Bomberos, Policía Local y Protección Civil. También agradeció que tanto el Ayuntamiento como la Diputación vean la cultura «como una inversión y no como un gasto».

Sobre la serie, destacó que aborda «una historia local pero universal» así como que es la primera que gira en torno al aceite. «Ojalá volvamos con más temporadas», finalizó, seguro de que «debe haber continuidad para esta historia» con otras muchas facetas del sector, como el oleoturismo.

Para su director, Juanma Pachón, el reto de esta producción es «transmitir emoción». Según sus palabras, se trata de una serie «bonita» que ha encontrado su localización ideal en Úbeda y su entorno. «Hay sitios en los que, si le pegas una patada a la cámara, donde cae sale un plano bonito, y Úbeda es uno de ellos», aseveró, confesando que muchas veces, tras una intensa jornada de trabajo, aprovecha y da un paseo por el casco histórico para despejar la cabeza y aclarar ideas. Junto a todo ello, reconoció que «es uno de los rodajes en los que más me estoy riendo, lo cual es muy importante».

«Hasta sabe varear»

Finalmente, su actor protagonista, Pablo Chiapella, dijo estar encantado con aspectos como el clima, la gastronomía, la luz o la gente. «Úbeda es una ciudad que te acoge desde que llegas», manifestó, destacando lo complicado del trabajo del director a la hora de elegir planos de exteriores, pues todos tienen algo que ofrecer. «Esta historia tiene mucho de corazón, y este sitio lo aporta», apostilló quien no es ajeno al mundo de los olivos pues, según desveló ante la prensa su compañero 'Flipy', «Pablo tiene un pequeño olivar y hasta sabe varear».