Orgullocazorla'25 concede el premio colectivo 'Q' a Luis Ramírez

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CAZORLA Domingo, 29 de junio 2025, 13:48 Comenta Compartir

La Gala del Orgullocazorla'25 se celebró con éxito en el Teatro de la Merced. Muy medida en tiempos y apariciones para que no se hiciera muy larga, estuvo dirigida por Xtóbal, artista cazorleño, y presentada por José Luis Díaz, ambos miembros del Colectivo 'Q'. Su punto culminante llegó tras las palabras del alcalde, José Luis Olivares: la entrega del Premio anual, que en esta primera ocasión fue a parar a manos de Luis Ramírez, director durante dieciséis años de 'Baeza por la Diversidad'. También hubo ocasión de escuchar dos canciones interpretadas en directo por Olaya O'Jansen. Finalizando el acto con la lectura del Manifiesto de esta edición, a cargo de Sergio Payá.

El público presente en La Merced escuchó con emoción la alocución de Luis Ramírez, e tras recibir el Premio Colectivo 'Q'. Tan extraordinaria persona como minucioso gestor en asuntos sociales e igualdad, dirigió sin mácula 'Baeza Diversa' con su anual gala de entrega de premios, luchando contra tirios y troyanos para sacarla adelante cada año, con la gran Samantha Hudson -entre otras muchas caras populares- removiendo conciencias, con las inconmensurables presencias de Pedro Zerolo o José Luis Rodríguez Zapatero, y siempre contando con la presencia activa de la sociedad civil baezana.

Comenzando por el final de sus palabras, no pudo evitar las lágrimas al lanzar una verdadera declaración de amor a su marido: «Parafraseando a Ángel González, mi poeta de cabecera, quiero decirles, y sobre todo quiero decirte a ti Lolo, que si yo fuese dios, si yo creyera en dios, y tuviera el secreto, haría todo lo posible para ser yo mismo, para ser Luis Ramírez, y quererte tal y como te quiero; porque eres lo mejor que me ha pasado en la vida y, porque ahora sí, a pesar de cuantas amenazas puedan surgir hacia nuestros derechos y libertades, ahora sí y siempre sí podré decir alto y claro que te quiero».

Vidas incompletas

En cuanto a la experiencia vital de la mayoría de las personas que componen el colectivo LGTBIQ+, Ramírez dijo que «nuestras vidas, que en demasiados momentos han estado incompletas, es evidente que sí importan. ¿Cómo no va a ser importante decirles a tus padres que eres lesbiana en medio de una carretera, cuando vuelves de una boda a la que tu novia no ha podido ir?, ¿cómo no va a ser importante cruzar fronteras huyendo de tu país, porque allí vives bajo la amenaza de la cárcel o la muerte por ser una persona trans?, ¿cómo no a va ser importante que tu entorno educativo, social, familiar o laboral te haya acosado durante años, y hayas tenido que hacer terapia por tu orientación sexual? ¿cómo no va a ser importante haber crecido entre insultos, amenazas, burlas y bromas mientras recibíamos noticias sobre agresiones y palizas?; nuestras vidas sí importan, y nuestras historias también, por eso debemos mostrarlas, defenderlas y reivindicarlas».

Concienciar

El componente del Colectivo 'Q', Sergio Payá, leyó el Manifiesto de este año, escrito por él mismo. En él, destacó el recuerdo de Pedro Zerolo, de cuyo fallecimiento se cumplen 10 años, «una figura clave en la conquista de la igualdad, impulsando junto al gobierno del presidente Zapatero la Ley 13/2005, que reconoció el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y que cumple ahora 20 años». Dejando también muy clara cuál es la finalidad principal de esta y otras celebraciones del Orgullo LGTBIQ+, «concienciar a la sociedad de que juntos podemos conseguir que nuestras calles, negocios, aulas, instituciones y, sobre todo, nuestras propias casas sean un lugar seguro; que nuestro mundo sea seguro en todos los ámbitos de nuestra vida».

También hizo referencia a Nieves Lafuente, que en 2021 se quitó la vida en Navas de San Juan tras sufrir ciberacoso: «había presentado cuatro denuncias y nadie pudo o supo ayudarla a tiempo. Tal vez solo necesitaba una mano tendida, una voz que le explicara, que la guiara, que le ayudara a soltar esa losa que le aplastaba el alma».

La cantante cazorleña Olaya O'Jansen salpicó el acto con dos famosos temas que hizo suyos de un modo maravilloso: 'It's a Sin', de Pet Shop Boys, y 'Las cosas del querer', copla que hizo famosa la película del mismo nombre. Y los componentes de 'Q', Eduardo Colodro y Máximo Foronda explicaron cuál había sido el proceso de fabricación del premio que lleva el nombre de este colectivo, elaborado por alumnos Educación Secundaria del IES 'Castillo de la Yedra' con la ayuda de sus profesores.