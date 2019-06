Orcera, primer pueblo de la provincia sin cartero IDEAL Tras la baja del único que estaba trabajando, no se ha cubierto la plaza y se ha tenido que hacer cargo el cartero de Benatae LAURA VELASCO Viernes, 28 junio 2019, 13:42

El responsable de Correos en CSIF Jaén, Blas Buendía, ha lamentado que tras la baja del cartero de Orcera, este pueblo se ha quedado sin cartero, ya que no se ha cubierto dicha plaza. «Durante los días que esté ausente el trabajador se está haciendo cargo del reparto en el municipio el cartero de Benatae, que tiene que realizar 74 km diarios», ha detallado Blas Buendía.

Al no cubrir esa plaza vacante, provoca «graves perjuicios» en el resto de empleados y a los ciudadanos. «Por un lado, el resto de carteros de la zona ven incrementado ampliamente su zona de reparto, lo que provoca retrasos en las entregas y un elevado estrés laboral, por el otro los ciudadanos que observan como la calidad del servicio disminuye», ha manifiestado el responsable de CSIF en Correos.

Asimismo, los trabajadores se encuentran frustrados al no poder realizar su trabajo de la forma adecuada, ya que aunque trabajen con la máxima responsabilidad no son capaces repartir todo lo acumulado. En este sentido, CSIF exige que se cubran todas las bajas y que esta situación no vuelva a repetirse en ningún municipio de nuestra provincia.