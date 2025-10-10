Las obras del nuevo puente del Aguadero, al 72% de ejecución Se ejecutan en la A-317 con una inversión de siete millones y supondrá una mayor seguridad vial en el principal acceso a la Sierra del Segura

Las obras del nuevo puente del Aguadero, en la provincia de Jaén, avanzan a «buen ritmo» con la reciente colocación de siete vigas de la segunda estructura. Esta actuación, que se ejecuta en la carretera A-317, cuenta con una inversión de siete millones de euros y supondrá una mayor seguridad vial en el principal acceso a la Sierra del Segura, así como una mejora del trazado en un tramo de poco más un kilómetro donde confluyen tres ríos, según informa la Junta de Andalucía.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, comprobó este viernes la particularidad técnica de esta obra, donde la fabricación de todas las vigas del futuro puente se está llevando a cabo en la misma zona. En la visita estuvo acompañada por el alcalde de Orcera, Juan Francisco Fernández, y otros alcaldes de la zona.

Estas vigas de grandes dimensiones y con un complejo sistema de postesado mediante cables interiores, se hormigonan y tesan in situ, evitando así el traslado desde un taller especializado y permitiendo un mayor control del proceso.

«Estamos ante una actuación singular, que no solo responde a una demanda histórica de los vecinos y mejora la seguridad en un tramo muy peligroso, ya que elimina un punto negro de la red viaria, sino que además incorpora soluciones innovadoras en ingeniería civil», destacó Rocío Díaz.

Las obras avanzan a buen ritmo, con el 72% ejecutado, gracias a la instalación esta semana de siete vigas de 41 metros sobre la segunda estructura, que va sobre el río Trujala. A finales de verano, también se instalaron con éxito las ocho primeras vigas, de 32 metros, de la primera estructura sobre el río Orcera, que no solo salvan el cauce del río, sino que también mejoran la conexión con la carretera provincial que da acceso a Orcera. Para el izado de vigas ha sido necesario el uso de cuatro grúas de gran tonelaje que trabajaron de forma simultánea. Asimismo se sigue trabajando en la fabricación de las 14 vigas restantes, que completaran la segunda estructura sobre el río Trujala.

Una vez terminada la obra, prevista para primavera de 2026, el trazado de la carretera actual y el puente que en estos momentos está en servicio se mantendrá como vía de acceso a la zona de Valdemarín.