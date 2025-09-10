Obras en Navas de San Juan para mejorar el suministro de agua potable Con una inversión de 132.000 euros, se recoge la construcción de un nuevo depósito de cabecera y la ejecución de dos nuevas conducciones

Los vecinos y vecinas de localidad de Navas de San Juan verán mejorado su suministro de agua potable tras la inversión de más de 132.000 euros que tiene previsto realizar la Diputación en los próximos meses. El proyecto recoge la construcción de un nuevo depósito de cabecera, la ejecución de dos nuevas conducciones y la instalación de equipos de telemando y telecontrol.

Así lo ha anunciado el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, en la presentación del proyecto, en el que también ha participado el alcalde navero, Joaquín Requena. El diputado ha explicado que esta intervención forma parte de un plan para mejorar las infraestructuras hidráulicas en numerosos municipios jienenses.

«Ya está en proceso de ejecución y, de hecho, se están licitando en estos momentos las obras relativas a las ayudas otorgadas a los ayuntamientos, con una inversión total de cinco millones de euros en nuestra provincia», ha asegurado Hidalgo sobre el mencionado plan.

De esta línea de ayudas ha resultado beneficiario, entre otros consistorios, el de Navas de San Juan, con una inversión total superior a los 132.000 euros. Las obras «consisten básicamente en la ejecución de un nuevo depósito de cabecera con capacidad de 25 metros cúbicos para regular las aguas que son captadas en el sondeo ya existente, además de la construcción de dos conducciones que van a circunvalar toda la población», ha detallado José Luis Hidalgo.

Además, los equipos de telemando y telecontrol van a permitir conocer la situación exacta del suministro de agua, además de poder operar en remoto con los equipos.