Obras para arreglar dos caminos rurales en Arroyo del Ojanco y Chiclana de Segura Las actuaciones, con una inversión de 250.000 euros, incluyen la construcción de obras de fábrica con el objetivo de facilitar la evacuación de las aguas

Con el objetivo de mejorar las comunicaciones en la provincia de Jaén, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural invierte 250.000 euros en el arreglo de dos caminos rurales en Arroyo del Ojanco y Chiclana de Segura.

Así lo ha indicado la delegada territorial del ramo, Soledad Aranda, en la visita que ha realizado este martes a las obras, acompañada por los alcaldes de ambos municipios, José Berrio y Santiago Rodríguez, respectivamente.

En el caso de Arroyo del Ojanco, ha supervisado los trabajos que se acometen en el camino rural Barranco Paules para acabar con las deficiencias que presenta, especialmente en cuanto al firme, que se encuentra en un avanzado estado de deterioro.

Además, las actuaciones incluyen la construcción de obras de fábrica, de las que carece esta vía, con el objetivo de facilitar la evacuación de las aguas. La intervención en el total del trazado de este camino rural, cercano a los 2,5 kilómetros de longitud, cuenta con una inversión de 125.000 euros.

Chiclana de Segura

Con respecto a Chiclana de Segura, la actuación se lleva a cabo en el camino De la Mancha-La Loma y tiene también una inversión de 125.000 euros. Consiste en la ejecución, en un kilómetro de longitud, de obras de fábrica que permitan un correcto tránsito en el camino, así como tramos de escollera, cunetas y badenes salvacunetas que posibiliten la evacuación de las aguas.

Esta intervención se suma a otra ya finalizada en el camino Del Moro, con una inversión de 360.000. Al hilo, Aranda ha recalcado «el firme compromiso» con los caminos rurales de esta comarca y de este municipio, en el que ya se han «invertido más de 480.000 euros, siempre pensando en mejorar el acceso de los agricultores a sus explotaciones».

En esta línea, ha destacado que son cuatro millones de euros los que la Junta ha destinado desde el año 2019 para el arreglo de caminos rurales de la comarca de la Sierra de Segura, lo que ha supuesto actuar en 23 vías agrícolas de los 14 municipios que componen esta zona de la provincia a través del Plan Itínere Rural.

La delegada ha añadido que, en cuanto a la provincia jienense, el Plan Itínere Rural supone una inversión total de 6,1 millones de euros que benefician a 53 municipios y 53 caminos rurales.