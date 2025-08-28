Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EP

Nuevo folleto digital turístico en Cazorla con inmersión en 3D

Se busca un enfoque accesible, informativo y adaptado a todo tipo de públicos

E. L.

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:41

El Ayuntamiento de Cazorla ha dado un paso adelante en la modernización de su oferta turística gracias a la adjudicación del Lote 2 del proyecto de digitalización de los servicios turísticos, con un nuevo folleto turístico inmersivo, en el que se cuenta con reconstrucción virtual en 3D y multiaccesible.

El proyecto se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Cazorla, enmarcado a su vez en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, y financiado con Fondos Next Generation de la Unión Europea.

El contrato, adjudicado mediante licitación pública por un importe de 15.399,67 euros, ha sido ejecutado por la empresa especializada Proyectos Inmersivos S.A.U., con sede en Xirivella, reconocida por su experiencia en contenidos turísticos digitales y experiencias inmersivas.

La concejala de Turismo, Nuria Serrano ha manifestado que «gracias a este proyecto no solo conservamos y difundimos nuestro patrimonio histórico, sino que lo hacemos accesible, innovador y atractivo para todos los públicos». En esta línea, ha señalado que «esta actuación posiciona a Cazorla como referente en digitalización turística en entornos rurales, combinando rigor histórico, innovación tecnológica y sostenibilidad».

El nuevo folleto digital de Cazorla ha sido concebido con un enfoque accesible, informativo y adaptado a todo tipo de públicos, diseñado con imágenes en alta resolución, incluye textos descriptivos, históricos y culturales, enlaces interactivos, vídeos, mapas y códigos QR accesibles (Braille y NaviLens), que permiten su uso por personas con diversidad funcional.

Drones y escáner

El proyecto estrella es la reconstrucción virtual en 3D de las Ruinas de Santa María, que permite al visitante vivir una experiencia inmersiva que recrea cómo habría sido la iglesia si se hubiera completado su construcción.

A través de tecnologías como fotogrametría aérea con dron y escáner LIDAR terrestre, se ha generado un modelo detallado del estado actual y uno proyectado del edificio, integrados en una experiencia virtual de alta calidad visual (4K a 60 fps). Todo este contenido ha sido diseñado para ser multiplataforma, responsive y accesible, permitiendo su integración en los dispositivos indicados por el Ayuntamiento, cuyo personal ha sido formado para su gestión y mantenimiento.

La iniciativa se integra dentro de una estrategia global para modernizar y diversificar la oferta turística del municipio, atraer nuevos perfiles de visitantes y hacer del turismo una herramienta de desarrollo local e inclusión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Consistorio garantizará la seguridad en la planta de biogás
  2. 2 La Feria Multisectorial será del 26 al 28 de septiembre
  3. 3 San Agustín abre sus puertas con más casetas, atracciones y actividades
  4. 4 Un nobel de física alerta de que el mejor trabajo del futuro será la fontanería
  5. 5 El aparcamiento de los Goya en la capital tendrá 53 plazas más
  6. 6 El Seprona busca pruebas para encontrar el origen y la posible autoría del incendio en Cenes
  7. 7

    El Real Jaén se impone en el feudo del Calvo Sotelo de Puertollano CF (1-2)
  8. 8 Jimbee Cartagena tira de eficacia en el Trofeo del Olivo
  9. 9

    El Real Jaén se impone en el feudo del Calvo Sotelo de Puertollano CF (1-2)
  10. 10

    La provincia dejará de tener 329 viviendas de uso turístico tras ser canceladas por la Junta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nuevo folleto digital turístico en Cazorla con inmersión en 3D

Nuevo folleto digital turístico en Cazorla con inmersión en 3D