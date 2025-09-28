El nuevo centro de salud de Mancha Real atenderá a pacientes a partir del lunes El espacio dará cobertura a 11.000 personas y cuenta con una superficie de más de 3.144 metros cuadrados

Jesús Jiménez Jaén Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:26 Comenta Compartir

Todo listo para que abra sus puertas el nuevo centro de salud en Mancha Real, que comenzará a atender pacientes a partir de este lunes. Los últimos trabajos, han concluido esta semana, por lo que los profesionales sanitarios ya podrán prestar servicios a las personas que lo necesiten.

Las obras de construcción finalizaron a finales de 2024, tras una inversión de 6,5 millones de euros en infraestructuras y servicios, cofinanciados con Fondos Europeos. A inicios de año faltaba la dotación de equipamiento electromédico y mobiliario clínico y administrativo valorado en más de medio millón de euros, por lo que la previsión es que abriera sus puertas en el primer trimestre.

El nuevo centro de salud Mancha Real, centro de cabecera de la unidad de Gestión Clínica Mancha Real, sustituye al actual que da cobertura directa a una población de más de 11.000 personas. El espacio cuenta con 3.144 metros cuadrados que triplican la superficie del anterior, incorporando dos áreas independientes, Urgencias de Atención Primaria y centro de salud, que se encuentran conectadas entre sí por el área de Radiología.

Distribución

El acceso al centro de salud cuenta con un gran vestíbulo a doble altura, conectando las diferentes áreas del centro, sala de emergencias, atención a la ciudadanía, cuatro consultas para atención pediátrica con circuito independiente y zona de juegos.

El área de adultos cuenta con 14 consultas de Medicina y Enfermería, con previsión de ampliación con otras dos consultas a un cupo más, salas de procedimiento diagnóstico y terapéutico, matrona, consulta de cirugía menor y polivalentes, situándose en planta primera un gran área destinada a rehabilitación y fisioterapia y educación maternal de 300 metros cuadrados, en el que tendrá cabida el nuevo servicio de terapia ocupacional, amplias salas de reuniones y formación y despachos para profesionales, como trabajo social, enfermera gestora de casos, y despacho para protección de la salud.

Por su lado, el área de Urgencias está situado en la zona oeste y cuenta con acceso independiente y marquesina para acceso de ambulancias, distribuido en una única planta con cuatro consultas, una de ellas con salida independiente a la zona de ambulancias, y dos salas de observación, además de zona de personal con nueve dormitorios y sala de estar.

Eficiencia energética

Este edificio, construido con una estructura prefabricada de hormigón y un sistema de cubierta/fachada invertida de panel sándwich, garantiza un alto nivel de aislamiento térmico y acústico, promoviendo así un ambiente interior confortable y silencioso para pacientes y personal sanitario.

Las soluciones constructivas y los sistemas pasivos utilizados mejoran la eficiencia energética con índices de rendimiento muy elevados reduciendo los costes de mantenimiento del centro. Esto, complementado con la instalación de placas fotovoltaicas de más de 70.000 W, que podrán cubrir un 50% la demanda energética del edificio, y unido al diseño del mismo a través de patios ajardinados y el moderno diseño de los ambientes, hacen del mismo un edificio bioclimático, sostenible y humanizado.