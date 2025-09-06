Nervios y últimos repasos para ser uno de los 3.118 nuevos agentes de la Guardia Civil Baeza recibe a unos 2.800 opositores del casi el 28.000 que se presentan a nivel nacional

Día de nervios, estrés y repasos de último momento. Colas y paciencia, DNI a mano y cientos de páginas memorizadas en la cabeza. Así han empezado esta mañana los 27.614 candidatos las pruebas para acceder a la Academia de la Guardia Civil, donde finalmente solo serán aceptados 3.118. En Baeza han sido unos 2.800 los que se han presentado.

En total son 20 las sedes en las que los aspirantes han podido acudir a realizar la prueba de teoría que ha tenido lugar este sábado, 6 de septiembre, para las pruebas de conocimientos teóricos y psicotécnicos que se realizarán en un mismo en todo el país.

Concretamente, tendrán lugar en doce comunidades autónoma, en las provincias de Alicante, Ávila, Baeza, Cáceres, Cádiz, Gijón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza.

De hecho, la prueba practicada este sábado consiste en la realización de una serie de test sobre conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía, gramática y psicotécnicos.

El número de mujeres que se presenta este año es de 8.936, siendo el 32,4% del total de aspirantes. Además, se destaca que los titulados universitarios siguen siendo numerosos entre los candidatos, contando en esta ocasión con 9.754 que poseen un grado, entre los que hay 980 con el título de máster y 15 con doctorado.

Cuatro pruebas

Esta fase de oposición se divide en cuatro pruebas: conocimientos (teóricos y psicotécnicos), físicas, entrevista personal y reconocimiento médico. Para el examen teórico, la Guardia Civil ha establecido veinte sedes cuya información se ha difundido a través de la página web del cuerpo.

Previamente a esta fase, se ha llevado a cabo una evaluación de los méritos que cada aspirante añade a los requisitos mínimos exigidos para poder participar en estas pruebas selectivas, que son: tener entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales o contar como mínimo con el título de educación secundaria.