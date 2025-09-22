Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un muro caído en el colegio de Fuerte del Rey enfrenta a PP y PSOE

Los 'populares' dicen que el arreglo le corresponde al Ayuntamiento, y el equipo de Gobierno (PSOE e independientes), a la Junta

A. Cubillo

Jaén

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:34

El arreglo de un muro caído en el colegio Nuestra Señora del Rosario de Fuerte del Rey enfrenta a PP y PSOE. Los 'populares' exigen al equipo de Gobierno del Ayuntamiento (PSOE y Grupo de Independientes por Fuerte del Rey) y a la alcaldesa que «asuman de una vez sus competencias y procedan a la reconstrucción del muro de cerramiento de la zona de infantil» del centro educativo, cuya reparación fue calificada como «muy necesaria y urgente» por la Delegación de Educación en octubre de 2024 para garantizar la seguridad «y un año después no han hecho nada de nada pese al riesgo que entraña para la integridad de niños y vecinos».

«La Junta advirtió que el derrumbe podía ser inminente y que era imprescindible demoler y reconstruir el muro, pero el gobierno de coalición de socialistas y grupo independiente no movió un dedo y finalmente fue el temporal de finales de año el que acabó echándolo abajo ante su pésimo estado», señala el PP en una nota, que alerta además del «peligro» que ello supone.

Respuesta

En el equipo de Gobierno, por su parte, coinciden en que se trata de una «actuación de infraestructura» y que el arreglo le corresponde a la Administración autonómica. La alcaldesa de Fuerte del Rey, Paqui Peinado, pide al PP que «deje de tapar las vergüenzas» a la Junta de Andalucía y que le reclame a sus compañeros de partido en el Gobierno andaluz «que cumplan con su obligación y que arreglen de inmediato el muro del colegio», «como en Santisteban del Puerto».

Peinado lamenta que los concejales del PP «prefieran salvarle los muebles a Juanma Moreno antes que defender a su pueblo». En este sentido, asegura que la Junta «quiere escurrir el bulto una vez más y soltar la responsabilidad sobre el Ayuntamiento y sobre los vecinos y vecinas de este pueblo», algo que el equipo de Gobierno «no va a consentir».

