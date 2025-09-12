Unas jornadas técnicas reúnen al sector ganadero en Santiago Pontones La cita, a la que acuden profesionales del sector primario, abordará prácticas como el pastoreo y el uso equilibrado de los recursos naturales

Ideal Jaén Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:30 | Actualizado 18:47h. Comenta Compartir

Agricultores de Jaén se han reunido este viernes en la inauguración de la XXXIX edición Jornadas Técnicas de la Oveja Segureña y Feria Ganadera de Santiago, principal referente de la ganadería extensiva en Andalucía.

En el acto ha participado la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, junto con el alcalde de Santiago-Pontones, Antonio Rodríguez, donde ha incidido en que la gestión responsable del territorio, basada en prácticas como el pastoreo y el uso equilibrado de los recursos naturales, desempeña un papel clave en la preservación de ecosistemas y en la protección de la biodiversidad

En su intervención, ha subrayado que la ganadería extensiva representa un modelo de producción que se nutre directamente de los recursos del entorno, como los pastos y praderas, permitiendo que los animales se desplacen libremente y mantengan un vínculo directo con la naturaleza.

«Este sistema favorece la sostenibilidad ambiental y garantiza el bienestar animal, al tiempo que refuerza el equilibrio entre actividad económica y conservación. Asimismo, contribuye de manera eficaz a reducir la acumulación de vegetación seca, disminuyendo el riesgo de incendios», ha expresado.

En este contexto, la consejera ha señalado el «ejemplo» de Santiago-Pontones como un municipio que destaca por el cuidado de las razas autóctonas, «algo que se potencia con esta feria ganadera y la incorporación de jóvenes al sector, lo que permite que el municipio cuente actualmente con más de 65.000 cabezas de ovino y caprino»,

En la provincia de Jaén, a través de las convocatorias resueltas desde el año 2019, se han destinado cerca de 40 millones de euros para facilitar el acceso a la actividad agraria a 624 jóvenes, de los cuales un 11,73% se ha orientado al ámbito ganadero. En la Comarca de Sierra de Segura, estas tres convocatorias han beneficiado a 84 jóvenes con ayudas que suman 4.928.500 euros.

Carretera de la Vega

Antes de la inauguración, la consejera, el alcalde de Santiago-Pontones, y el de Hornos, Mario Navarro, han visitado las obras de adecuación de la pista forestal conocida como Carretera de la Vega de Santiago, que ejecuta TRAGSA, y en las que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente está invirtiendo más de 1,1 millones de euros, de los 8,3 millones que, con cargo a los fondos FEADER, se están destinando a intervenciones en caminos forestales de la provincia entre 2024 y 2025.

En concreto, los trabajos que se desarrollan contemplan actuaciones de corrección de asentamientos mediante excavación y construcción de bases de escollera, con la finalidad de adecuarla a las necesidades de acceso de los vecinos y de vehículos de prevención y extinción de incendios.

También se interviene en la mejora de la capacidad de las cunetas, formalización y perfilado de taludes para mejorar la seguridad. Las obras concluyen con el asfaltado integral de todo su recorrido, algo más de 13 kilómetros.