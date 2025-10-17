El misterio de acuñar monedas hace más de 2.000 años ve la luz en Jaén La UJA descubre en Porcuna el primer molde de piedra para la producción de moneda documentado en la Península Ibérica

Mª Isabel Moreno y Mario Gutiérrez, en el laboratorio del Instituto de Arqueología Ibérica de la universidad.

Un equipo del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica y del Departamento de Geología de la Universidad de Jaén (UJA) ha descubierto en el yacimiento arqueológico de Obulco, situado en el actual municipio jienense de Porcuna, el primer molde de piedra para la producción de moneda documentado en la Península Ibérica.

La pieza, de más de 2.000 años de antigüedad, corresponde a la mitad plana de un molde bivalvo usado para fabricar cospeles monetales; es decir, discos metálicos que luego eran acuñados como monedas, según ha informado la UJA.

«Se trata de uno de los pocos encontrados en todo el mundo romano en contexto arqueológico. Este descubrimiento permite reconstruir parte del proceso técnico de acuñación en época ibérica y republicana, hasta ahora invisible para la arqueología», ha explicado la investigadora posdoctoral del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica, María Isabel Moreno.

Esta investigación permite documentar que, durante los siglos II y I a.C., el 'oppidum' de Obulco fue uno de los principales centros de acuñación de moneda en el sur peninsular.

«Las monedas producidas allí muestran una notable evolución tanto iconográfica como lingüística, pasando de leyendas en escritura ibérica meridional a fórmulas latinas, reflejo del proceso de integración en las estructuras del poder romano», ha afirmado Mario Gutiérrez, también investigador posdoctoral del citado instituto.

En concreto, el molde descubierto servía para crear cospeles que se acuñaban como ases de bronce. Su análisis metrológico indica que corresponde a monedas de gran módulo, de entre 32 y 35 milímetros de diámetro, lo que permite relacionarlo directamente con una serie concreta de ases producidos en la primera mitad del siglo II a.C., en un periodo clave de transición entre los sistemas políticos ibéricos y la dominación romana.

El estudio del molde ha implicado técnicas arqueológicas y científicas de alta precisión, con la colaboración del profesor del área de Geología de la UJA Ginés de Gea. En concreto, a través de petrografía, se ha determinado que «la piedra caliza utilizada es local, extraída de canteras de calcarenita de la unidad geológica de Porcuna».

«El análisis detallado de las marcas de uso presentes en su superficie nos permitió identificar marcas relacionadas con la fabricación del molde, su uso para la producción de monedas y su abandono causado por la fragmentación intencional del molde», ha añadido Gutiérrez.

Indicio claro y poco habitual Aunque se conocen más de un centenar de centros emisores de moneda en la Hispania republicana, los datos arqueológicos sobre la ubicación concreta de las cecas dentro del urbanismo de estas ciudades «son extraordinariamente escasos». La mayoría de estos talleres son conocidos únicamente por las monedas que produjeron, sin que se hayan conservado evidencias materiales directas que permitan situarlos en el espacio. En ese sentido, el hallazgo del molde en el yacimiento de Obulco adquiere un valor «excepcional». Fue documentado en una zona suburbana del 'oppidum', adyacente a la muralla y en el interior de un edificio republicano parcialmente excavado. Esta localización ofrece un indicio claro -y poco habitual- sobre el emplazamiento físico de una ceca en época republicana, y refuerza la hipótesis de que el edificio pudo albergar actividades de acuñación entre los siglos II y I a.C..

Además, «la microfluorescencia de rayos X reveló que las improntas metálicas presentan una aleación binaria de cobre y plomo, con una composición elemental similar a la de las monedas de Obulco»; mientras que «el análisis estadístico posibilitó comparar las improntas metálicas presentes en el molde con una base de datos de más de 700 monedas acuñadas en la ceca de Obulco».

«Esta comparación ha permitido identificar con precisión el tipo de monedas que se producían a partir de los cospeles elaborados con este molde», ha manifestado el investigador.