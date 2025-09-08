6,5 millones en la restauración ambiental del entorno minero de Cortijo de Lara

C. C. Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:25 Comenta Compartir

La Junta de Andalucía realiza trabajos de restauración ambiental en el entorno minero de Cortijo de Lara, situado en La Carolina, con una inversión de 6,5 millones financiada con fondos europeos Next Generation y previsión de finalización a mediados de 2026. Así lo indicó el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, durante una visita a la zona para conocer la actuación, en la que también ha participado el alcalde, Cristóbal Pérez, entre otros.

«Consiste en la rehabilitación de un antiguo depósito de residuos mineros de tipo presa en valle, que ocupa 3,7 hectáreas de superficie y contiene unos 800.000 metros cúbicos de residuos procedentes de los procesos de lavado de escombreras de la mina de plomo de Sinapismo», explicó. En concreto, los trabajos contemplan la clausura e impermeabilización de los lodos, la estabilización del terreno, la recuperación de la cubierta vegetal y, como medida clave, el desvío del arroyo del Boticario mediante la construcción de un túnel de 150 metros. «Con esta solución se elimina el riesgo de arrastre de contaminantes hacia el río La Campana, se rehabilita el entorno y se garantiza la integración paisajística del paraje conocido como Cortijo de Lara», añadió.

La intervención supondrá una inversión de 6,5 millones, financiados por la UE mediante fondos NextGeneration, y en ella trabajan 85 personas a través de la empresa Tragsa, encargada de ejecutar las obras. Paradela resaltó que, además de en Cortijo de Lara, en la provincia de Jaén también se ha actuado en La Aquisgrana (La Carolina), con la restauración del depósito de lodos destinando 2,3 millones, y en el término municipal de Linares, «superando en conjunto los nueve millones de euros de inversión».

Al respecto, ha afirmado que la restauración ambiental de la minería histórica -antiguas explotaciones mineras abandonadas y en desuso- es uno de los firmes compromisos que mantiene la Junta de Andalucía en el marco de su política minera, que tiene como hoja de ruta la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030.

Así, según añadió, la restauración de antiguos entornos mineros es también uno de los aspectos que se van a abordar en el convenio de colaboración firmado la semana pasada con la FAMP «para animar a los municipios con actividad minera a sumarse a la Red de Municipios Mineros de Andalucía». Se trata de una iniciativa de colaboración que nace a semejanza de la Red de Ciudades Industriales de Andalucía, impulsada también desde la Consejería de Industria para reconocer a los municipios especialmente comprometidos con la implantación de industria en su territorio, que cuenta ya con 114 municipios adheridos y en cuya difusión también contribuye activamente la FAMP.

«Este instrumento nos permitirá trabajar de forma coordinada a la Junta de Andalucía y los ayuntamientos para promover el crecimiento económico incidiendo en la repercusión positiva de la minería en el territorio: fortaleciendo la red de proveedores locales, contribuyendo a fijar población y reforzando el impacto social de los proyectos», apuntó.