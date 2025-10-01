2,5 millones para la construcción de la residencia de mayores de Villardompardo El centro tendrá capacidad para atender a 49 personas y generará 20 puestos de trabajo directos

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, participó este miércoles en el acto de colocación de la primera piedra de la nueva residencia para personas mayores en Villardompardo, que cuenta con una inversión de la Junta de Andalucía que asciende a 2,5 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation.

Para López, este recurso «cumple un deseo, un anhelo y una necesidad desde hace muchos años». Asimismo, destacó que esta residencia va a permitir a las personas mayores de Villardompardo y de toda la comarca «poder vivir hasta el final de sus vidas en su pueblo, sin alejarse de su entorno, con su gente, donde se ha criado y donde está su familia». «Para mí es fundamental que las personas mayores se sientan en las residencias como en casa. Tenemos que transformarlas en hogares», apuntó.

A este respecto, la titular de Inclusión Social, que agradeció al Ayuntamiento de Villardompardo su iniciativa y compromiso, recordó que «el enfoque original para el destino de estos fondos era la construcción de cuatro macroresidencias para toda Andalucía. Pero le dimos un giro porque yo creo que no hay que acercar las personas a los edificios, sino los edificios a las personas», aseguró.

López estuvo acompañada durante el acto por el alcalde del municipio, Francisco López; el delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Jesús Estrella, y la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo.

En su intervención el regidor agradeció a la consejera su apuesta: «Hoy es un día grande para el municipio y toda la comarca», reconoció, al mismo tiempo que resaltó la creación de empleo que supondrá la puesta en marcha de esta residencia para personas mayores.

Capacidad

Las obras de este nuevo centro residencial, con capacidad para 49 personas, consisten en la adecuación de un edificio que el Ayuntamiento de la localidad destina a un centro de día para personas mayores. Además, el proyecto generará unos 20 puestos de trabajos directos y contribuirá a frenar la despoblación del municipio y generar bienestar social en la zona.

Esta inversión está enmarcada en la línea de subvenciones de 134 millones de euros, con cargo a fondos europeos, dirigida a entidades locales y del tercer sector para la construcción y reformas de más de un centenar de centros de día y residencias para personas mayores y con discapacidad en toda Andalucía.

En el caso concreto de la provincia de Jaén, la Junta de Andalucía ha destinado más de 17 millones de euros a un total de 11 proyectos dentro de este paquete de fondos europeos.