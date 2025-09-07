Miles de personas participan en la romería de la Virgen de Tíscar, que inmortalizó Zabaleta

La localidad celebró este domingo su Romería a la Virgen de Tíscar. Varios miles de personas peregrinaron hasta el santuario para rendir culto a la ... patrona de Quesada y del Adelantado de Cazorla. En un paraje de gran belleza, entre rocas y pinos a pie del Castillo de Tíscar y de Peña Negra, la gente se concentró para vivir este encuentro con la naturaleza que posee elementos festivos y religiosos.

Los actos empezaron el viernes con la presentación de los recién bautizados a la Virgen y continuaron el sábado con la procesión nocturna de las velas, nueva misa y más ofrendas. En ese pórtico de la fiesta ya se dejaban notar romeros instalados en la falda de la montaña, junto a las fuentes, bajos árboles, entre rocas y siempre cerca de la Cueva del Agua. Bajo la luna llena se manifestaba un ambiente de frescura y tolerancia en el que devoción, dulces, licores y guitarras se distribuían en proporciones que algunos inclinaban hacia un lado y otros hacia el otro.

Pero fue el domingo cuando los romeros peregrinaron masivamente a Tíscar. Al santuario no sólo llegaba gente de Quesada, también de Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante, donde hay muchos emigrantes de la tierra. Igualmente del norte de Granada y del sur de Ciudad Real y, sobre todo, de pueblos cercanos como Huesa, Pozo Alcón, Santo Tomé, Villacarrillo, Sabiote y Cazorla. Algunos vencían los 13 kilómetros de distancia que separan Quesada de Tíscar a pie, pero la mayoría lo hacía en coches engalanados con ramas de pino, olivo y romero. Un reducido número de mujeres lucían el tradicional traje de patana y no faltaban los penitentes que acudían al santuario descalzos en cumplimiento de una promesa a la virgen serrana. Todo transcurrió en un día de un calor moderado porque no llegó a ser sofocante.

Se celebraron misas dominicales oficiadas por la cofradía de Tíscar y por las hermandades filiales de Villajoyosa (Alicante) y Pozo Alcón y al término de la última la Virgen con su manto azul fue procesionada entre vivas, plegarias, poemas y cohetes. Al frente, la Agrupación Musical de Quesada dirigida por el profesor José Manuel Cano. Después de transitar por abruptos parajes y reproducir las estampas que inmortalizó Zabaleta, la casa de la Virgen se abrió y la patrona entró en el santuario.

Los romeros entregaron donativos, adquirieron recuerdos en forma de medallas, rosarios, placas, aceiteras, botijos, imanes, campanillas y estadales y se dispersaron por el entorno del vadillo, las faldas de la vieja fortificación y la gruta del agua.

Y dispuestos a comer los romeros acampados tomaron las oportunas viandas y muchos hicieron suyas las palabras con las que el autor de principios del XX, Manuel Ciges Aparicio, describía el aspecto lúdico de la romería: «Pasado el primer momento de entusiasmo, la muchedumbre se dispersó por los montes y los valles, entre las rocas y junto a los saltos atronadores de las aguas; sobre los céspedes blancos o en los huecos protectores que ofrecían las masas entrelazadas de adelfas y zarzamoras».

El rito romero no termina en Tíscar. El 28 de este mes se celebrará otra pensada para los que por un motivo u otro no pudieron disfrutar de la gran romería celebrada el domingo. Como coincide con la onomástica del arcángel es conocida como Romería de San Miguel, aunque hay otros que, por aquello de su menor afluencia, prefieren denominarla 'Fiesta Chica de la Virgen'.