Devotas de la Virgen antes de salir del Santuario. G.-M.

Miles de personas participan en la romería de la Virgen de Tíscar, que inmortalizó Zabaleta

Los actos empezaron con la presentación de los recién bautizados a la Virgen y continuaron el sábado con la procesión nocturna de las velas

José A. García-Márquez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:59

La localidad celebró este domingo su Romería a la Virgen de Tíscar. Varios miles de personas peregrinaron hasta el santuario para rendir culto a la ... patrona de Quesada y del Adelantado de Cazorla. En un paraje de gran belleza, entre rocas y pinos a pie del Castillo de Tíscar y de Peña Negra, la gente se concentró para vivir este encuentro con la naturaleza que posee elementos festivos y religiosos.

