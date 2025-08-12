La mejora de la A-315 en la Sierra de Cazorla comenzará en otoño La Junta adjudica por 7,8 millones estas obras que incluyen el arreglo del firme en ocho kilómetros, un tercer carril y remodelación de cruces

Jaén Martes, 12 de agosto 2025

La Junta de Andalucía ha adjudicado por 7,8 millones de euros las obras de mejora de la seguridad vial y ampliación de la carretera A-315, una de las vías principales vías de comunicación de la Sierra de Cazorla y de acceso al parque natural. Las obras comenzarán en otoño y durarán 14 meses.

Las obras, que han sido adjudicadas a la UTE integrada por Vialterra Infraestructuras e Inprona 2010, se van a centrar en un tramo de ocho kilómetros de la vía entre Torreperogil y Pozo Alcón, donde se incluirá el arreglo integral del firme, un tercer carril para vehículos lentos, la remodelación de los cruces y nuevos caminos de servicio para acceder a las fincas.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, Rocío Díaz, manifiesta que esta actuación, que comenzará este otoño, es «de vital importancia para los municipios de la Sierra de Cazorla». Se trata de «una reforma integral» de la carretera que, además, se va a desarrollar «con el máximo respeto al entorno natural, con medidas que minimicen el impacto medioambiental y a su vez garanticen la seguridad de los miles de vehículos que transitan por la vía, muchos de ellos de gran tonelaje y de uso agrícola».

Las obras se desarrollarán entre los puntos kilométricos 0 y 8,3 de la A-315, en el término municipal de Torreperogil. La medida de mayor calado será la ampliación de la calzada con la incorporación de tercer carril adicional de vehículos lentos de 2,3 kilómetros -del punto kilométrico 5 al 7,3- que mejorará el nivel de servicio y facilitará los adelantamientos seguros.

De igual manera, se mejorará los accesos a la vía mediante dos intersecciones dotadas de carriles de cambios de velocidad y carriles centrales para giro a izquierda. Asimismo, entre los kilómetros 4,2 y 4,9 se proyectan caminos de servicio en la margen izquierda para eliminar algunos accesos peligrosos y canalizar el tráfico de estos hacia la intersección.

Deslizamientos

También se mejorarán los accesos de caminos principales mediante disposición de cuñas de entrada y salida y se realiza una mejora de firme en accesos de fincas privadas. En paralelo, se dará una solución técnica a los problemas endémicos de deslizamientos que se producen en esta carretera, sobre todo en sus primeros kilómetros. Para ello, se van a ejecutar medidas geotécnicas para contener y estabilizar los taludes, con varias alternativas como saneo de la capa base, muros de escollera o pantallas de pilotes.

Por último, la Consejería de Fomento practicará una mejora integral del firme en la calzada principal mediante fresado y reposición de 168.000 metros cuadrados y seis centímetros de profundidad, y nueva capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente en todo el tramo.

Como novedad, se incorporará el uso de asfaltos sostenibles Masai, que son más respetuosas con el entorno y menos contaminantes. Los Masai son mezclas bituminosas producidas a temperatura máxima de 140 grados y con características singulares, como que al menos el 20% del peso es material fresado procedente de carreteras deterioradas o el 0,5% de material reutilizado como polvo de neumáticos.

La obra se completará con la reposición de los servicios afectados incluidos en el proyecto, mejora de drenaje transversal y longitudinal y de señalización, balizamiento y defensas. Las obras, que están cofinanciadas con fondos europeos Feder, tienen un presupuesto de 7.821.526 euros, más un contrato de servicios. El plazo de ejecución es de 14 meses una vez se inicien los trabajos.

Esta intervención se suma a otras obras de conservación y mantenimiento que se han hecho desde 2019 en esta carretera, donde la Consejería de Fomento ha invertido cerca de siete millones de euros.

Además, también se ha intervenido en otras carreteras de la comarca, como la A-319, donde la Consejería de Fomento invirtió 2,7 millones de euros para la mejora del asfalto en un tramo de 23 kilómetros, en los términos municipales jienenses de Peal de Becerro, Cazorla y La Iruela.