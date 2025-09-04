Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación del cartel y la programación. Ayto Martos

Martos vivirá su primer Día del Caballo con paseos y espectáculo

La cita será el próximo 20 de septiembre y desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a participar

E. L.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:12

Martos se prepara para vivir su primer Día del Caballo que será el próximo 20 de septiembre. El concejal de Agricultura y Ganadería, Juan Pérez; el presidente de la Peña Caballista La Garrocha, Francisco Yeguas, y Álvaro Lara, de la junta directiva de la Asociación Cultural Martos Ecuestre han dado conocer todos los detalles.

«Quiero destacar la ilusión con la que hemos preparado este día, que será la primera vez que se celebre en Martos. El mundo del caballo forma parte de nuestra de nuestra tradición y desde este equipo de Gobierno queremos manifestar el compromiso que tenemos con él y con el mundo ecuestre apoyando a quienes viven de él con dedicación, con ganas y con alegría», afirmó el concejal.

Bajo esta premisa invitó a la ciudadanía a que se acerque «para que también pueda vivirlo y verlo desde dentro y disfrutar de un animal tan bello como es el caballo».

Así, la jornada comenzará, a las doce de la mañana con un paseo ecuestre cuyo lugar de encuentro será la Plaza de toros. Después, a las 17:00, habrá un espectáculo flamenco a cargo de Darío Chica en la Caseta Municipal. La tarde acabará con un gran espectáculo ecuestre con domas vaqueras y bailes a caballo, entre otros, en el mismo lugar.

Por su parte, Francisco Yeguas, agradeció al equipo de Gobierno su apuesta por traer el evento a Martos. «Vamos a participar en los paseos a caballo y también asistiendo a los actos de la caseta. Queremos disfrutar de ese gran día», apostilló.

En la misma línea se manifestó Álvaro Lara, que remarcó el compromiso del equipo de Gobierno con el mundo del caballo e invitó a la ciudadanía a compartir con ellos una jornada tan especial.

