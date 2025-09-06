Martos empieza su plan de asfaltado con medio millón de euros de inversión El plazo para esta primera fase oscila entre los diez y quince días si no hay contratiempos

Martos comenzará, el próximo jueves, un plan de asfaltado, una iniciativa que busca mejorar el firme y las calles y que cuenta con una inversión de casi 530.000 euros. El proyecto se divide en dos fases y la primera está dotada con 201.000 euros.

«Se ha hecho un esfuerzo inversor muy importante para acometer el arreglo de todas esas calles que venimos viendo con necesidades de mejora de asfaltado», explica el concejal de Urbanismo y Obras, Juan Carlos Canalejo, que detalla que la primera fase del plan comprende zonas tan representativas como el polígono industrial, zonas del Nuevo Martos, el camino Ayozos, las calle Doctor Manuel Bueno, Linares, Alfarería, Salamanca, Albacete, Avenida Mezquita y San Antonio, entre otros.

El plazo para esta primera fase oscila entre los diez y quince días si no hay contratiempos. «Nuestra intención es que sea lo más rápido posible. Quiero destacar que este plan de lo va a llevar a cabo la empresa marteña Mipelsa, algo que también nos congratula, ya que fomentamos el empleo local y la capacidad de crecer de empresas», afirma el concejal.

Segunda fase

En la misma línea, ha anunciado que ya se está trabajando en la segunda fase del plan, concretamente, en la redacción y recopilación de todos los datos previos para que, antes de final de este año, esté en marcha. Según Canalejo, será un proyecto ambicioso. «Se seguirá actuando sobre calles que tienen una necesidades imperiosas, con grandes retos», apunta.

Por último, antes de concluir, el concejal de Urbanismo y Obras aseguró que el equipo de Gobierno marteño trabaja con responsabilidad y profesionalidad. «Siempre se suele usar el tópico de que se asfalta en el año electoral, pero aquí no lo hacemos así. Lo hacemos cuando es necesario y cuando tenemos los recursos. No utilizamos el plan de asfaltado como un elemento electoral, sino como una apuesta por mejorar y por el bienestar de nuestra ciudadanía», concluye.