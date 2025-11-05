Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reunión mantenida con la Diputación. Dipu

Marmolejo recibirá 300.000 euros para recuperar la Aldea turística de la Dehesilla

En este enclave se encuentra una serie de edificaciones que integraban un albergue rural, que están en desuso y que se van a rehabilitar

E. L.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:12

Comenta

El municipio de Marmolejo recuperará la Aldea turística de la Dehesilla, en el embalse del Yeguas, donde se van a invertir más de 300.000 ... euros del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Sierra Morena Territorio Lince.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

