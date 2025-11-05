Marmolejo recibirá 300.000 euros para recuperar la Aldea turística de la Dehesilla

El municipio de Marmolejo recuperará la Aldea turística de la Dehesilla, en el embalse del Yeguas, donde se van a invertir más de 300.000 ... euros del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Sierra Morena Territorio Lince.

El vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha presentado junto al alcalde marmolejeño, Manuel Lozano, este proyecto «que viene a reforzar el atractivo turístico de Marmolejo y poner en valor un recurso turístico ligado a los deportes acuáticos», ha señalado Latorre.

En este enclave se encuentra una serie de edificaciones que integraban un albergue rural, que están en desuso y que se van a rehabilitar con este proyecto. La adecuación turística se complementará con la dotación de mobiliario y el menaje necesario para la puesta en marcha de esta aldea turística, así como el equipamiento digital para un aula de la naturaleza y una sala de usos múltiples.

Referente

«Jaén es un referente del turismo de interior, con una oferta patrimonial y de naturaleza únicas entre la que sobresalen sus cuatro parques naturales. En este caso, vamos a dotar al embalse del Yeguas de una infraestructura turística para potenciar el uso de este recurso acuático garantizando un bajo impacto ambiental», ha concretado Juan Latorre, que ha puesto el acento en que esta inversión pública «pretende generar oportunidades de riqueza y empleo en el medio rural, ofreciendo la posibilidad de emprendimiento a empresas locales».

Por su parte, el alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, ha calificado este proyecto como «histórico e icónico» para el municipio. «Después de muchos avatares, el antiguo complejo turístico estaba en unas condiciones pésimas y queremos que el turismo sea un elemento potencial en nuestro territorio en cuanto a la creación y generación de empleo y riqueza», ha señalado el alcalde.