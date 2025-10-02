Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto de familia frente a la nueva sede del PSOE. IDEAL
Política

María Márquez: «De Linares solo se acuerdan el PSOE, de la Junta solo recibe absoluto desprecio»

La socialista participa en la inauguración de la Casa del Pueblo de la Estación Linares-Baeza y asegura que «el cambio en Andalucía está cerca»

C. C.

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:38

Comenta

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, destaca que «de Linares solo se acuerdan el PSOE, el Gobierno de España y la Diputación de Jaén» y afea a la Junta de Andalucía que trate «con absoluto desprecio» a esta ciudad. Márquez, que asistió a la inauguración de la nueva Casa del Pueblo del PSOE en Estación Linares-Baeza, valoró que desde el PSOE «están construyendo una alternativa para Andalucía de la mano de María Jesús Montero».

«Tenemos el convencimiento de que a unos meses de las elecciones, esta tierra merece y necesita un cambio, y la mayor parte de la ciudadanía lo vamos a protagonizar cuando toque», aseguró junto al secretario general del PSOE, Juan Latorre, y su homólogo en Linares, Javier Perales.

La responsable socialista mostró su satisfacción por la inauguración de esta nueva sede, que supone «abrir puertas y ventanas para un futuro de oportunidades, progreso, esperanza y libertad». Además, resaltó inversiones del Gobierno de España en Estación Linares-Baeza, como los tres millones para mejorar la estación, además de poner en valor la inversión de 160 millones en la red ferroviaria de la provincia en el último año.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, afirmó que Andalucía atraviesa una situación «nefasta» fruto de un presidente de la Junta «completamente insensible», que está impulsando «el desmantelamiento global de servicios públicos fundamentales, como la sanidad, la educación o la dependencia». «Para frenar toda esta regresión, el PSOE tiene un proyecto político para la esperanza y lo representa María Jesús Montero», resaltó.

Latorre dijo que abrir esta nueva sede es «motivo de orgullo» para el PSOE, porque en las Casas del Pueblo «se decide con la ciudadanía el presente y el futuro de nuestros pueblos, lo que queremos construir todos juntos».

Por su parte, el secretario general del PSOE de Linares, Javier Perales, se mostró contento de volver a tener sede física en la Estación Linares-Baeza, «un espacio de encuentro a disposición de todos y todas, no sólo de los militantes». «Vamos a decirle a la gente que el PSOE está aquí. Está aquí para arreglar la carretera a Lupión con la aportación de la Diputación, para acortar los tiempos de viaje a Madrid con una inversión de 95 millones y para la transformación del núcleo urbano de acercamiento a la Vía Verde», argumentó.

