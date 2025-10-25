Marcha en Andújar en defensa de su hospital Miles de personas se suman a la protesta convocada por la Plataforma de Alcaldes y Salud defiende las mejoras en el centro

José Carlos González Sábado, 25 de octubre 2025, 13:43 Comenta Compartir

Unas 2.000 personas, según datos de la Policía Nacional, y 3.500 según los organizadores, han acudido esta mañana a la manifestación celebrada en Andújar en defensa de la salud pública y del Hospital Alto Guadalquivir. Los manifestantes han venido de distintos puntos de la comarca, que se han sumado a los vecinos de Andújar, quienes han pedido la contratación de más profesionales ante la sangría de especialistas en el centro hospitalario iliturgitano y la reducción de las listas de espera.

La marcha empezó a las 10:30 horas en el centro de salud del Polígono Puerta de Madrid y terminó a las puertas del Hospital Alto Guadalquivir. La Plataforma de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén ha convocado la protesta. Su portavoz, Manuel Lozano, ha indicado al inicio de la protesta que ejemplifica que el Hospital de Andújar es ejemplo de la mayor muestra de la privatización progresiva de la sanidad andaluza. «El Servicio Andaluz de Salud, dependiente exclusivamente de la Junta de Andalucía, ha llegado a unos niveles de desatención extremos, obligando a los pacientes con patologías graves a acudir a la sanidad privada y tener que pagar por aquello que debe ser un derecho fundamental para los ciudadanos.», ha denigrado Lozano.

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha acusado a la Junta de Andalucía de «expoliar el Hospital de Andújar» y ha afirmado que la manifestación de hoy es «un grito de basta ya al desmantelamiento de la sanidad pública y de este centro hospitalario a manos de Juanma Moreno y del PP». «Heredaron un Hospital que era un ejemplo de gestión y de atención sanitaria. Tras 7 años del PP, está claro que hay un hundimiento premeditado de este Hospital y de la sanidad pública en su conjunto. El PP está expoliando el Hospital de Andújar y hoy está a años luz del Hospital que había en 2018», ha lamentado.

Varios representantes de colectivos y partidos políticos de Andújar y comarca han asistido a la protesta. La presidenta de la asociación Andújar por la Sanidad, María de la Cabeza Expósito, ha pedido en declaraciones a IDEAL un pacto de estado por la Sanidad con la unión de todos los profesionales y partidos políticas. Integrantes de su colectivo han repartido folletos, donde les explicaba los derechos que tienen. Los manifestantes han echado en falta la presencia de representantes de Partido Popular y del alcalde de la ciudad y han demandado la dimisión de la gerente del Hospital y del presidente de la Junta de Andalucía.

Mejoras

Por su parte, la delegada territorial de Salud, Elena González, ha valorado la «notable mejora de la asistencia sanitaria en la comarca» y ha recordado que el Hospital Alto Guadalquivir ha experimentado desde 2019 importantes mejoras tanto en infraestructuras y equipamiento, con una inversión que supera los 9,2 millones de euros, en proyectos como el Área Materno-Infantil y la incorporación de una resonancia magnética. En este sentido ha destacado que se han puesto en marcha servicios como Microbiología, Medicina del Trabajo, la Consulta de Diabetes y se han reforzado áreas como Endocrinología, además de reforzar su plantilla en todas las áreas médicas.

También ha recordado que entre las actuaciones realizadas destacan la construcción de una nueva Unidad de Cuidados Intensivos con boxes individualizados, la reforma del área de Reanimación, o la habilitación de una pasarela exterior para el traslado de pacientes críticos. Asimismo, se han reordenado los espacios de Urgencias, incorporando circuitos diferenciados para adultos y población pediátrica, así como una sala específica para la atención a víctimas de violencia de género.

En cuanto a equipamiento, el hospital ha incorporado tecnología sanitaria avanzada por valor de más de 3,5 millones de euros. Esta renovación incluye un mamógrafo digital con tomosíntesis, nuevos ecógrafos, un arco quirúrgico, respiradores para UCI, instrumental quirúrgico, mobiliario clínico y una nueva campana de seguridad biológica para el área de Farmacia.

A nivel organizativo, el hospital ha reestructurado su modelo de gestión para optimizar recursos y mejorar los procesos asistenciales. La plantilla ha aumentado en los últimos cinco años en todas las categorías profesionales. También se ha puesto en marcha un nuevo Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, con Medicina del Trabajo, técnico en Prevención de Riesgos Laborales y Enfermera del Trabajo. González ha señalado que En los dos últimos años se han reducido los tiempos de espera hasta situarlos dentro de los márgenes establecidos en el Decreto de Garantía de tiempos máximos. Además, se ha activado una consulta de Endocrinología con libre elección profesional y se han impulsado iniciativas de educación para la salud con la colaboración de asociaciones locales.