Manifestación en Cazorla el 21 de abril en defensa del centro de salud

La indignación que siente la ciudadanía cazorleña ante el cierre de su centro de salud y el traslado de la atención primaria al hospital comarcal ... ya tiene reflejo en los medios de comunicación de carácter nacional. Así queda patente por las noticias publicadas en medios escritos como ABC, El País o La Vanguardia, o en plataformas televisivas como Atresmedia y sus canales Antena 3 o La Sexta.

Precisamente fue la visita un equipo de Antena 3 para entrar en directo en su programa 'Espejo Público' lo que provocó la concentración de centenares de personas a las puertas del ya clausurado centro de salud. Provistos con pancartas de todo tipo y soportando los rigores de una copiosa lluvia, los cazorleños y las cazorleñas quisieron mostrar ante las cámaras su disconformidad con la decisión tomada por la Junta de Andalucía. Con proclamas como 'no al cierre', 'sanidad pública' o 'sí a la reforma y no al traslado', acompañaron las palabras del alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, y de algunos vecinos a los que se les acercó el micrófono.

Olivares, manifestó que la Consejería de Salud y Consumo «sabía antes de tomar esta decisión que el hospital comarcal no dispone de acceso peatonal y que no hay transporte público que llegue hasta allí». Además, adujo que Cazorla, «a pesar de no tener obligación de ello por ser un municipio de menos de 50.000 habitantes, dispone de un pequeño autobús urbano para acercar a quien lo necesite a este centro de salud ahora cerrado».

Elena Camero, portavoz vecinal, consideró «indignante» que las personas mayores o con alguna discapacidad, así como las madres y padres con sus hijos e hijas, «tengan que aventurarse en una carretera, a 2,5 kilómetros del casco urbano, si no disponen de coche».

Manifestación

Está claro que el enfado de la ciudadanía no cesa en Cazorla y, además de otras acciones reivindicativas, ya se ha convocado una gran manifestación para el próximo lunes, día 21 de abril a las 19:30 horas, que partirá de la plaza de la Tejera y transcurrirá hasta el hospital comarcal. Motivos parecen no faltar, y el primer ejemplo de ello es que la periódica campaña de donación de sangre y plasma que hasta ahora siempre ha tenido lugar cada tres meses en el centro de salud, no podrá realizarse en el hospital, precisamente por los motivos aducidos para no prestar allí la atención primaria. Razón por la cual el Ayuntamiento ha creído conveniente ceder el patio de la casa consistorial para la extracción.