Trabajos para solucionar la avería que se produjo este sábado en la zona de Cabrita. Ayto. Huelma

Malestar en Huelma por los continuos cortes de agua

El Ayuntamiento asegura que el problema viene por la antigüedad de la red que provoca averías y publica un bando con medidas para reducir el consumo

Ascensión Cubillo

Huelma

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:23

Los huelmenses sufren a menudo cortes de agua y bajadas de presión en el suministro, unas incidencias que se producen desde hace tiempo y que ... se acentúan cada verano con el aumento de la población. El concejal de Obras, Pedro García, asegura que el problema no viene porque no haya agua, sino por la antigüedad de la red que propicia averías, a lo que se suma que «la tubería no puede llevar más agua al depósito». «Tiene la que tiene y no aguanta la presión, entonces se crean bolsas de aire y saltan», explica García en relación a las averías.

