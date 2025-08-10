Malestar en Huelma por los continuos cortes de agua

Los huelmenses sufren a menudo cortes de agua y bajadas de presión en el suministro, unas incidencias que se producen desde hace tiempo y que ... se acentúan cada verano con el aumento de la población. El concejal de Obras, Pedro García, asegura que el problema no viene porque no haya agua, sino por la antigüedad de la red que propicia averías, a lo que se suma que «la tubería no puede llevar más agua al depósito». «Tiene la que tiene y no aguanta la presión, entonces se crean bolsas de aire y saltan», explica García en relación a las averías.

Las dos últimas se produjeron este viernes y sábado entre el pozo de Gualijar y el Collado Herrera, así como en la zona de Cabrita, conllevando el corte general de la red hasta que se arreglaron. En este sentido, el Ayuntamiento publicó este sábado un bando con medidas para la reducción del consumo de agua debido a la «dificultad» que sufre el municipio con la red, «que limita el abastecimiento».

«La adopción de estas medidas se debe a la situación del deterioro de la red en alta que provoca menos caudal al depósito principal, y reducir el elevado consumo, con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable a la población para las necesidades más básicas y evitar restricciones más severas en días sucesivos», se especifica en el bando municipal.

Se prohíbe el riego de jardines y zonas verdes con agua potable, así como el lavado de vehículos con manguera en la vía pública. También se limita el llenado y reposición de piscinas privadas y se insta a la ciudadanía a hacer un «uso responsable y eficiente del agua» en todas sus actividades.

Quejas

El malestar entre la población por los continuos cortes de agua queda patente una vez más en los comentarios vertidos en redes sociales, donde el Consistorio ha publicado este bando. Las quejas van desde que se da aviso de los cortes cuando hay zonas del pueblo en las que ya no hay agua o llevan horas sin ella, hasta los perjuicios que trae consigo esta situación para los habitantes y los negocios locales, pasando por las críticas hacia la gestión municipal.

«Llevamos desde abril con cortes diarios de agua de hasta 10 y 12 horas, no solo por la noche, sino también durante el día en la zona del pueblo de arriba. Ya no vale seguir culpando al mal uso o una red de aguas antigua. Necesitamos soluciones reales, no excusas», escribe una vecina en el Facebook del Ayuntamiento.

El concejal de Obras insiste en que el Consistorio y los operarios hacen todo lo posible por arreglar esta situación, trabajando incluso «sin descanso», y cita algunas medidas adoptadas como la regulación de presiones dentro del pueblo en la plaza de España.