Malestar en Huelma por los continuos cortes de agua
El Ayuntamiento asegura que el problema viene por la antigüedad de la red que provoca averías y publica un bando con medidas para reducir el consumo
Ascensión Cubillo
Huelma
Domingo, 10 de agosto 2025, 17:23
Los huelmenses sufren a menudo cortes de agua y bajadas de presión en el suministro, unas incidencias que se producen desde hace tiempo y que ... se acentúan cada verano con el aumento de la población. El concejal de Obras, Pedro García, asegura que el problema no viene porque no haya agua, sino por la antigüedad de la red que propicia averías, a lo que se suma que «la tubería no puede llevar más agua al depósito». «Tiene la que tiene y no aguanta la presión, entonces se crean bolsas de aire y saltan», explica García en relación a las averías.
Las dos últimas se produjeron este viernes y sábado entre el pozo de Gualijar y el Collado Herrera, así como en la zona de Cabrita, conllevando el corte general de la red hasta que se arreglaron. En este sentido, el Ayuntamiento publicó este sábado un bando con medidas para la reducción del consumo de agua debido a la «dificultad» que sufre el municipio con la red, «que limita el abastecimiento».
«La adopción de estas medidas se debe a la situación del deterioro de la red en alta que provoca menos caudal al depósito principal, y reducir el elevado consumo, con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable a la población para las necesidades más básicas y evitar restricciones más severas en días sucesivos», se especifica en el bando municipal.
Se prohíbe el riego de jardines y zonas verdes con agua potable, así como el lavado de vehículos con manguera en la vía pública. También se limita el llenado y reposición de piscinas privadas y se insta a la ciudadanía a hacer un «uso responsable y eficiente del agua» en todas sus actividades.
Quejas
El malestar entre la población por los continuos cortes de agua queda patente una vez más en los comentarios vertidos en redes sociales, donde el Consistorio ha publicado este bando. Las quejas van desde que se da aviso de los cortes cuando hay zonas del pueblo en las que ya no hay agua o llevan horas sin ella, hasta los perjuicios que trae consigo esta situación para los habitantes y los negocios locales, pasando por las críticas hacia la gestión municipal.
«Llevamos desde abril con cortes diarios de agua de hasta 10 y 12 horas, no solo por la noche, sino también durante el día en la zona del pueblo de arriba. Ya no vale seguir culpando al mal uso o una red de aguas antigua. Necesitamos soluciones reales, no excusas», escribe una vecina en el Facebook del Ayuntamiento.
El concejal de Obras insiste en que el Consistorio y los operarios hacen todo lo posible por arreglar esta situación, trabajando incluso «sin descanso», y cita algunas medidas adoptadas como la regulación de presiones dentro del pueblo en la plaza de España.
Actuación dentro del Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas
El Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas de la provincia de Jaén contempla actuaciones en una serie de abastecimientos en municipios que no están conectados al sistema general, como es el caso de Huelma. La Diputación y la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) han firmado un convenio para la realización por parte de esta entidad dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de distintos proyectos enmarcados en el citado plan. Unas obras hidráulicas que van permitir garantizar el abastecimiento de agua, «en cantidad y calidad suficientes», a más de 50 municipios.
Se trata de un «convenio histórico para nuestra provincia, que beneficiará a más de 270.000 jienenses, se firma gracias al impulso del Gobierno de España y que cuenta con fondos europeos y también de la Diputación», dijo el presidente de la Administración provincial, Paco Reyes, el día que se rubricó el convenio.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.