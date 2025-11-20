Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Autovía del Olivar. Junta

Licitan por 40,8 millones las obras de la Autovía del Olivar entre Martos y arroyo Salado

El PP valora esta «buena noticia» para la provincia y el PSOE lo considera «fuegos artificiales electoralistas»

C. C.

Jaén

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado este jueves por 40,8 millones de euros las obras de la autovía del ... Olivar entre Martos y arroyo Salado, en la provincia de Jaén.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PSOE reclama apostar por el aeropuerto y la Junta ve «falta de compromiso» de la Diputación de Jaén
  2. 2 Micaela Navarro tilda de «lamentables» las listas de espera en la dependencia
  3. 3 Vuelve la Gala Ultramágica para convertir el hechizo en humanidad y diversión
  4. 4 Presentado el cartel de Anducab 2026 en el SICAB de Sevilla
  5. 5 El PSOE centra el 25-N en la violencia machista hacia los menores
  6. 6 Impulsan un proyecto «pionero» de energía agrovoltaica en cinco municipios de Jaén
  7. 7 El mural de Belin en Roldán y Marín toma forma
  8. 8 El mural de Belin en Roldán y Marín toma forma
  9. 9 Carmen Espín, Micaela Navarro y Clece, en los Premios Meninas
  10. 10 El PP de Jaén aborda en Bruselas la futura PAC y su impacto en el relevo generacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Licitan por 40,8 millones las obras de la Autovía del Olivar entre Martos y arroyo Salado

Licitan por 40,8 millones las obras de la Autovía del Olivar entre Martos y arroyo Salado