Licitan por 40,8 millones las obras de la Autovía del Olivar entre Martos y arroyo Salado

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado este jueves por 40,8 millones de euros las obras de la autovía del ... Olivar entre Martos y arroyo Salado, en la provincia de Jaén.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, lo ha anunciado durante la comisión en el Parlamento andaluz y en respuesta a la pregunta formulada por el diputado del PP Manuel Bonilla, quien ha valorado esta «buena noticia» para la provincia. Díaz ha señalado el esfuerzo realizado para sacar adelante un proyecto «obsoleto y abandonado durante una década por la irresponsabilidad de los anteriores gobiernos de la Junta». En este punto, ha añadido que en 2019 se encontraron «todos y cada uno de los contratos caducados».

El PSOE, por su parte, ha tachado de «broma» este anuncio. «En siete años de Gobierno, lo único que han podido vender es la licitación de un tramo mínimo de apenas cinco kilómetros y que veremos a ver en qué queda», según el parlamentario socialista Víctor Torres, quien considera que se trata de «fuegos artificiales electoralistas para intentar engañar a la gente».

«Por mucho que hable de una licitación de 40 millones de euros, lo cierto es que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 establecen con claridad que sólo hay menos de cuatro millones para esta actuación», ha dicho en un comunicado en el que ha añadido que se trata de «una obra minúscula con la que apenas se llegaría al cruce de Las Casillas».