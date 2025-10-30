Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un técnico muestra un ejemplar de milano real antes de su suelta. Ideal

Liberan 23 ejemplares de milano real en Cazorla

Desde 2021 se han soltado 186 aves de esta especie con el proyecto de la Junta y el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona

A. Cubillo

Cazorla

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:51

23 ejemplares de milano real (Milvus milvus) se han liberado este jueves en Cazorla en el noveno acto de este tipo que se lleva a ... cabo en el marco del proyecto de recuperación de esta ave, del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas de la Junta de Andalucía. Con estos 23, son ya 186 los milanos liberados desde 2021.

