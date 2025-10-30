Liberan 23 ejemplares de milano real en Cazorla

23 ejemplares de milano real (Milvus milvus) se han liberado este jueves en Cazorla en el noveno acto de este tipo que se lleva a ... cabo en el marco del proyecto de recuperación de esta ave, del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas de la Junta de Andalucía. Con estos 23, son ya 186 los milanos liberados desde 2021.

Esta suelta, que ha tenido lugar en el paraje de Las Navas de San Pedro, es el fruto de la colaboración de la Junta y el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su hábitat (Grefa), en lo que representa «la apuesta de Andalucía por la recuperación y conservación de una especie que se encuentra en peligro de extinción».

Así lo ha indicado la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, quien ha explicado que las aves, que proceden de Mallorca, Aragón y Madrid, son liberadas al medio una vez que se ha conseguido su aclimatación en la denominada 'jaula hacking': un recinto en forma de jaulón o aviario en el que son introducidas cuando tienen aproximadamente un mes de vida, en ausencia de contacto con humanos, y en el que permanecen entre tres y cinco meses.

Ampliar La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha participado en esta liberación. Ideal

«Gracias al instinto que poseen y que se define por ser filopátrico, es decir, por su tendencia a regresar al territorio en el que han nacido o que ellos identifican como tal, conseguirán una adaptación adecuada al que es su hábitat natal, llegando a reproducirse transcurridos dos años», ha puntualizado.

La consejera ha detallado que en 2023 se formaron las tres primeras parejas en la provincia de Jaén, «donde la especie se encontraba extinta». Ya el año pasado, fueron seis las parejas formadas en este territorio y una más, en la provincia de Cádiz. En 2025, han sido 13 las parejas que han elegido la provincia jienense para criar.

Cada año, el número de territorios reproductores se ha ido duplicando con respecto al anterior, lo que ha conllevado que el número de pollos nacidos en el medio natural desde que comenzaron las reproducciones ronde ya la treintena. «Un verdadero hito que refleja el éxito del proyecto y, en concreto, de las liberaciones de ejemplares en Cazorla», ha destacado.

La catalogación como especie en peligro de extinción se da tanto a escala estatal como a nivel regional: «Hasta hace poco, el único núcleo reproductor se encontraba en el Espacio Natural Doñana y estaba extinta como reproductora en la mitad oriental de la comunidad autónoma».

De ahí que la consejera haya insistido en que lo que se está haciendo en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es «un hito trascendenta»l para recuperar al milano real.

Emisor GPS

Todos los ejemplares liberados van equipados con un emisor GPS y gracias a ello los técnicos, entre los que hay también agentes de Medio Ambiente, certifican que la gran mayoría permanece en la Sierra de Cazorla o bien en zonas cercanas como la Campiña de Jaén.

Además, la información aportada por el GPS permite otras muchas funciones, como detectar episodios de mortalidad o indagar sobre los factores de amenaza de la especie, así como conocer los territorios de cría.