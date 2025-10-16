Labores para intentar salvar el emblemático laurel de la lonja del Hospital de Santiago de Úbeda En las últimas semanas se ha detectado la presencia de un hongo que afecta a la madera de árboles de avanzada edad

Alberto Román Úbeda Jueves, 16 de octubre 2025, 12:08

El Ayuntamiento de Úbeda, a través del área municipal de Parques y Jardines, viene realizando desde hace años distintas actuaciones para preservar y cuidar el majestuoso ejemplar de laurel (Laurus nobilis) situado en la lonja del Hospital de Santiago, ante la fachada del monumental edificio renacentista, que es uno de los árboles más emblemáticos y queridos de la ciudad.

Durante este tiempo se han aplicado diversos tratamientos nutricionales y fitosanitarios con el fin de mantener su salud y vigor. Sin embargo, en las últimas semanas se ha detectado la presencia de un hongo (del género Ganoderma sp.) que afecta a la madera de árboles de avanzada edad.

Seguridad

Como medida preventiva y para garantizar la seguridad de las personas, se ha procedido a acordonar el entorno del árbol mientras se llevan a cabo estudios más detallados y se aplican nuevos tratamientos. Estas actuaciones se están realizando bajo la supervisión de los servicios técnicos municipales, en colaboración con especialistas de la Universidad de Jaén y del Jardín Botánico de Córdoba.

El principal objetivo es «salvar este emblemático laurel» y el Consistorio «agotará todos los recursos posibles para lograrlo». Las actuaciones actuales incluyen la eliminación del hongo visible, desinfección del suelo, sustitución del sustrato afectado y reducción del riego en la zona para evitar un exceso de humedad que favorezca el desarrollo de hongos.

El Ayuntamiento ubetense ha transmitido a la ciudadanía que se están adoptando todas las medidas necesarias, con la máxima profesionalidad y sensibilidad, para preservar este ejemplar histórico que forma parte del patrimonio natural y sentimental de Úbeda.

«El majestuoso laurel que da sombra y vida a la lonja del Hospital de Santiago no es solo un árbol. Es historia viva de Úbeda. Ha visto pasar generaciones, ha acompañado momentos y ha formado parte del paisaje emocional de nuestra ciudad. Por esta razón trabajamos con dedicación y esperanza para protegerlo, porque cuidar de él es cuidar también de nuestra memoria y de nuestro paisaje», asegura la administración local a través de un comunicado.