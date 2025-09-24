El juzgado obliga al Ayuntamiento de La Puerta de Segura a celebrar un pleno Juez y fiscal coinciden en la aplicación de esta medida cautelar al considerar que se estaba vulnerando el derecho de participación política

Ideal Jaén Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:17

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Jaén ha obligado al Ayuntamiento de La Puerta de Segura a convocar los plenos a los que está obligado por ley después de que en nueve meses solo hubiera celebrado uno. La medida cautelar impuesta por el juez «viene a dar la razón al PSOE», tal y como informa en un comunicado este partido que había denunciado al equipo de Gobierno del PP por «vulneración de derechos fundamentales».

La medida fue respaldada por el Ministerio Fiscal, que recordó «la obligatoriedad de convocar un pleno cada tres meses». «Nos encontramos ante una medida cautelar necesaria para evitar una mayor merma del derecho de participación política», llega a decir el fiscal en su escrito. La exigencia del juzgado de que se convocara urgentemente un pleno tuvo que ser atendida por el Ayuntamiento, que envió escrito de convocatoria el pasado 12 de septiembre.

La portavoz socialista, Victoria Zorrilla, se congratula de que la Justicia «le haya dado la razón al PSOE en su denuncia» y señala que «es inaceptable que la alcaldesa sólo hubiera convocado un pleno, el pasado mes de abril, en lo que va de 2025». «Es una actitud antidemocrática, de oscurantismo y de falta de transparencia. El PP no quiere rendir cuentas de su gestión, no tiene nada relevante que llevar a los plenos y tampoco quiere escuchar las peticiones de la gente. Esa es la realidad», denuncia.