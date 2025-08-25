La Junta Local de Seguridad perfila el plan especial para la Feria de San Agustín 2025
El dispositivo contempla un plan especial de tráfico y seguridad diseñado por Policía Local, la instalación de un CECOP en el recinto ferial o vigilancia policial constante
Irene Moral
Lunes, 25 de agosto 2025
El Ayuntamiento de Linares ultima los preparativos para la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025 tras la Junta Local de Seguridad celebrada este lunes. La reunión, presidida por la alcaldesa Auxi del Olmo, permitió concretar el dispositivo especial que implicará a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios de emergencia y distintas áreas municipales, para garantizar el correcto desarrollo de las fiestas y reforzar la protección en la ciudad y sus accesos.
«La reunión ha ido muy bien, y destacar que en la coordinación de la Feria se ha venido trabajando desde hace meses. Hemos visto todo lo que aportan las diferentes Fuerzas de Seguridad y el Ayuntamiento, con Policía Local, Bomberos y Protección Civil, así que poner en valor el trabajo realizado desde la Concejalía de Festejos junto al resto de áreas y agradecer la implicación de las administraciones y Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Autonómica», señaló la alcaldesa.
El dispositivo contempla un plan especial de tráfico y seguridad diseñado por Policía Local, la instalación de un CECOP en el recinto ferial, vigilancia policial constante, presencia permanente de Bomberos en momentos críticos y el apoyo del voluntariado de Protección Civil. La regidora expresó su deseo de que las fiestas transcurran sin incidencias y subrayó la voluntad de que sean «inclusivas, diversas, pero sobre todo responsables».
En la Junta participaron también representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, servicios de emergencias y técnicos municipales, junto con el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, Pedro Carlos Garrido.
