Reunión de la Junta Local. IDEAL
Fiestas patronales

La Junta Local de Seguridad perfila el plan especial para la Feria de San Agustín 2025

El dispositivo contempla un plan especial de tráfico y seguridad diseñado por Policía Local, la instalación de un CECOP en el recinto ferial o vigilancia policial constante

Irene Moral

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:59

El Ayuntamiento de Linares ultima los preparativos para la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025 tras la Junta Local de Seguridad celebrada este lunes. La reunión, presidida por la alcaldesa Auxi del Olmo, permitió concretar el dispositivo especial que implicará a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios de emergencia y distintas áreas municipales, para garantizar el correcto desarrollo de las fiestas y reforzar la protección en la ciudad y sus accesos.

«La reunión ha ido muy bien, y destacar que en la coordinación de la Feria se ha venido trabajando desde hace meses. Hemos visto todo lo que aportan las diferentes Fuerzas de Seguridad y el Ayuntamiento, con Policía Local, Bomberos y Protección Civil, así que poner en valor el trabajo realizado desde la Concejalía de Festejos junto al resto de áreas y agradecer la implicación de las administraciones y Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Autonómica», señaló la alcaldesa.

El dispositivo contempla un plan especial de tráfico y seguridad diseñado por Policía Local, la instalación de un CECOP en el recinto ferial, vigilancia policial constante, presencia permanente de Bomberos en momentos críticos y el apoyo del voluntariado de Protección Civil. La regidora expresó su deseo de que las fiestas transcurran sin incidencias y subrayó la voluntad de que sean «inclusivas, diversas, pero sobre todo responsables».

En la Junta participaron también representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, servicios de emergencias y técnicos municipales, junto con el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, Pedro Carlos Garrido.

