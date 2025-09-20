Las Jornadas de Estudios sobre Sierra Mágina abordan la gestión de la información

IDEAL JAÉN Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:13 Comenta Compartir

El Centro Cultural Federico García Lorca de Bedmar es escenario de las 42ª Jornadas de Estudios sobre Sierra Mágina, que organiza el Colectivo de Investigación de Sierra Mágina (CISMA) y que este año giran en torno al tema de la gestión de la documentación y la información. En la inauguración del acto, en el que participaron el presidente de la Diputación, Paco Reyes, junto al alcalde bedmarense, Enrique Carreras, y el presidente de CISMA, Jorge González, el máximo responsable de la Administración provincial reivindicó «la necesidad de estudiar el pasado para afrontar con las mayores garantías el futuro».

En esta línea, Reyes valoró la labor que viene realizando CISMA a través de estas jornadas que «tanto han hecho por la recuperación, conservación y difusión del patrimonio documental y la cultura de nuestra comarca». «Los que queremos a esta tierra siempre tendremos una deuda con los estudiosos e investigadores que dedicáis tiempo, esfuerzo y talento a profundizar en la rica historia de los pueblos que conforman Sierra Mágina», añadió.

Estas jornadas, como subrayó Paco Reyes, «son ya una cita ineludible para cualquiera que esté interesado en el pasado, el presente y también el futuro de nuestra tierra». Al respecto, puntualizó que para realizar una investigación o estudio, «es preciso tener acceso a documentación y a archivos municipales, algo que no siempre ha sido fácil de lograr», de ahí la pertinencia de la temática a la que está dedicado este año este seminario. Para hacer más accesibles estos archivos, Reyes recordó el trabajo que viene desarrollando la Diputación en los últimos años a través del Plan de Ordenación de Archivos Municipales que se ejecuta desde el Instituto de Estudios Giennenses (IEG).

Contenido de las jornadas

El desarrollo de las jornadas incluye la presentación el número 41 de la revista de estudios sobre Sierra Mágina, Sumuntán, la lectura de 6 comunicaciones temáticas y 9 comunicaciones libres, una cata de aceites organizada por el Consejo Regulador de Sierra Mágina y la visita de los participantes al castillo nuevo de Bedmar.

Entre otros, en las comunicaciones se abordan asuntos como el Centro Paleomágina, la presencia de Bedmar en los archivos diocesano y provincial, los documentos históricos de Albanchez de Mágina en los últimos 700 años, el primer cuarto de siglo de vida de la DO Sierra Mágina, las aldeas olvidadas en esta comarca, el yacimiento de El Fontanar, la puerta de Algar en el antiguo camino entre Jaén y Granada, el antiguo camino de Huelma a Cambil por el sur de La Serrezuela, la construcción del Arca del Agua de Albanchez de Úbeda, la enseñanza clandestina en Torres o las dificultades económicas de los maestros de primeras letras en la comarca durante el siglo XIX.