Izquierda Unida pide elaborar una norma sobre patinetes eléctricos en Bailén La formación política considera que se han convertido «en un auténtico peligro en las vías urbanas, e incluso interurbanas»

Jesús Jiménez Jaén Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:31

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial Izquierda Unida de Bailén pide que se elabore una normativa municipal sobre la circulación de patinetes en la ciudad. Desde la formación política señalan que las nuevas formas de movilidad en las calles van renovándose y, por ende, «surgen problemáticas que las administraciones públicas deben de solucionar y adaptar al contexto al momento actual», aseveran en un comunicado.

Desde Izquierda Unida consideran que este medio de transporte «en un principio debería ser seguro, barato y ecológico». Sin embargo, «el mal uso y las adaptaciones no homologadas han convertido su utilización en un auténtico peligro en las vías urbanas, e incluso interurbanas», explican.

Por tanto, piden una nueva normativa donde se especifique que la velocidad máxima permitida no exceda de 25 km/h. También consideran necesario que todos los patinetes tengan la ficha técnica donde se demuestre la conformidad CE, con las normas y especificaciones ajustadas a Ley.

Por otro lado, exigen regular su circulación, «prohibiendo el tránsito por aquellas zonas donde supongan un problema de seguridad para los peatones, aceras y zonas peatonales». Además, piden adaptar la norma a la Ley de Seguridad Vial, haciendo incompatible su utilización en vías interurbanas y exigiendo a quienes los utilicen en vías urbanas el conocimiento de las señales de tráfico puesto que comparten la calzada con el resto de los vehículos a motor y bicicletas.

Otras reivindicaciones de Izquierda Unida son exigir que los patinetes cuenten con un Seguro de Responsabilidad Civil, «ser estrictos en la total prohibición de que menores de edad utilicen los patinetes en la calzada por donde circulan coches y motos», implantar la obligatoriedad del uso del casco y estar vigilantes a que en dichos patinetes no viaje más de una persona.