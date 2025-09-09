Invertidos 145.000 euros para renovar el Área Recreativa de Fuenmayor En los últimos años se ha arreglado la depuradora del quiosco, adecuado el edificio, mejorado el mobiliario y creado senderos y miradores

En los últimos años se ha realizado una inversión de 145.000 euros en el Área Recreativa de Fuenmayor, en el término municipal de Torres. Una cuantía que ha permitido, entre otras intervenciones, la renovación de la depuradora del quiosco (36.765 euros), la adecuación del edificio (37.972 euros), la mejora del mobiliario del área recreativa (22.965 euros), la creación de senderos y miradores (12.200 euros), o la instalación de sistemas de cloración y almacenamiento de agua (20.000 euros).

Así lo ha detallado la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, en una visita a la zona donde ha señalado que el espacio cuenta con equipamientos de uso público renovados: mesas y bancos, barbacoas acondicionadas, cerramientos y el sendero circular de Hoyalinos, pensado para ampliar la oferta de paseo y atraer más visitantes.

En la visita la consejera ha estado acompañada por el alcalde de Torres, Roberto Moreno; el coordinador provincial de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA), Luis Ranchal; el jefe de Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Territorial de Jaén, Juan Antonio Ruiz; y la directora conservadora del Parque Natural de Sierra Mágina, Rosa Torres.

Las intervenciones suponen una apuesta por la sostenibilidad, como demuestra que la depuradora del quiosco disponga de un sistema que conecta, desde 2023, con la balsa de evapotranspiración, la primera de este tipo construida en la provincia, de las cuatro que hay ya. «Esta solución pionera viene a dar respuesta a la necesidad planteada de depurar adecuadamente los vertidos del quiosco y garantiza, por lo tanto, el vertido cero al medio», ha señalado la consejera.

«Con el sistema de evapotranspiración, conseguimos también una buena depuración del agua evitando malos olores y cualquier problema medioambiental», ha explicado Catalina García, agregando que «la depuración del agua se basa en los procesos biológicos, físicos y químicos que se desarrollan en el movimiento lento del agua a través de la arena y la grava que favorece, además, la aparición de microfauna que enriquece la biodiversidad de la zona».

Por otra parte, la consejera Catalina García ha avanzado, del mismo modo, que en Fuenmayor «se está ultimando» la instalación de un sistema de electricidad mediante placas solares en el quiosco, con una inversión de 15.000 euros, que permitirá dotar al aparcamiento, además, de un punto de recarga para vehículos eléctricos.

Por otro lado, ha anunciado que la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos ha planificado la proyección de 14 nuevas balsas de evapotranspiración en la provincia de Jaén, que sumadas a las cuatro ya existentes hará un total de 18.