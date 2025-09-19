Intensa programación en Úbeda para unas fiestas que este año cuentan con un día más Tendrá lugar del 27 de septiembre al 4 de octubre con actividades para todos los gustos y edades, en su mayoría gratuitas

Alberto Román Úbeda Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:33

El concejal de Festejos, Jerónimo García Ruiz, dio a conocer la programación oficial de la Feria y Fiestas de San Miguel 2025, que se celebrarán del 27 de septiembre al 4 de octubre, con una jornada más de lo normal al añadirse el día previo al inicio habitual por ser sábado. El edil destacó que se trata de «una programación muy especial, la más extensa que ha tenido nunca la feria, con propuestas desde primera hora de la mañana hasta la madrugada, y pensada para todos los públicos, con actividades gratuitas y de calidad que abarcan desde lo infantil hasta lo cultural, lo deportivo, lo musical y lo taurino».

El edil subrayó que el pistoletazo de salida será el viernes 26 de septiembre con el pregón oficial de la periodista Yolanda Jiménez, en el auditorio del Hospital de Santiago. «Estamos todos expectantes y seguros de que será un pregón precioso, cargado de recuerdos, de vivencias y de emoción», dijo.

Cabalgata

La feria comenzará oficialmente el sábado 27 de septiembre con la cabalgata de gigantes y cabezudos, que contará con quince pasacalles de gran formato, muchos de ellos de estreno. Tendrá salida y llegada en el Hospital de Santiago y recorrerá la Redonda de Santiago, Ramón y Cajal, Torrenueva, Bétula, Ciudad de Linares y de nuevo Redonda de Santiago. Esa misma noche tendrá lugar el encendido del alumbrado extraordinario, con una portada que se estrena en la ciudad de Úbeda. Y después la música será la gran protagonista con el Trío Channel y Azúcar Moreno en la Caseta Municipal y con la fiesta de La Pompa XXL en la Caseta de la Música que incluye artistas como Camin, Óscar Herrera y Jesús Garrido.

El domingo 28 la feria se centrará en las familias, con teatro de calle a cargo de Los Salpiñoni y juegos desconectados de Cervantalia en el Hospital de Santiago, además del tradicional encierro infantil de Miuras hinchables en el ferial. La plaza de toros acogerá la corrida homenaje a la afición de Jaén, con Curro Díaz en solitario frente a seis toros de distintas ganaderías de prestigio. La cultura se sumará con el VI Festival Flamenco Ciudad de Úbeda, con Ezequiel Benítez y Rafael de Utrera. Y por la noche, la Caseta Municipal recibirá a Las Soles mientras que la Caseta de la Música ofrecerá un doble espectáculo con Rock con Ñ y la Orquesta Mondragón.

El lunes 29, festividad de San Miguel Arcángel, estará marcado por los actos litúrgicos en honor al patrón y la tradicional procesión por el centro histórico. La programación infantil se trasladará al patio trasero del Hospital de Santiago con la representación de 'La Cenicienta, el musical', en horario de mañana y tarde, pensada para el disfrute de los más pequeños y sus familias.

La jornada también contará con un especial protagonismo de la juventud gracias a la fiesta de DJs locales en la Caseta de la Música, que se desarrollará de manera ininterrumpida desde la tarde hasta la medianoche. Por el escenario pasarán nombres destacados de la escena local como DJ Rumbo, Dejotacurro, Bam Bam Fontana, Djkaderas, Headmaster DJ, Joha, Juande, Dj Satux, Dj Wilson & Juanka y Dj Ddos en un cartel que refleja la vitalidad y el talento de los artistas de la ciudad. En paralelo, la Caseta Municipal vivirá una velada con el Trío Conexión y con la actuación estelar de María Jesús y su acordeón.

Dos días del niño

El martes 30 de septiembre y el miércoles 1 de octubre serán los días del niño, con precios populares en las atracciones y con un horario especial inclusivo el segundo día 1 entre las siete de la tarde y las nueve de la noche, en el que todo el recinto permanecerá sin música. Los espectáculos familiares incluirán circo de la compañía Alas, 'Las aventuras de Peneque el Valiente', el Mago Torres con dos funciones benéficas y pasacalles temáticos por el ferial. En el plano cultural, el día 30 se celebrará el concierto de la Agrupación Musical Ubetense y la obra teatral 'El barbero de Picasso', mientras que el día 1 se presentará la comedia 'Dinero sucio' en el Teatro Don Bosco. Las casetas tendrán a Laura Larrea y sesiones de breakbeat con The Brainkiller, Tortu, Ddos y Piny el martes, y a la Orquesta Cristal, Antonio Rodenas, Nanda Devi y Lima Negra el miércoles.

El jueves 2 de octubre destacará por un pasacalles infantil dedicado a la Fórmula 1 y por la propuesta flamenca 'Entre guitarra y volantes' en el Hospital de Santiago. La Muestra de Teatro de Otoño continuará con la zarzuela 'Agua, azucarillos y aguardiente'. En la Caseta Municipal se podrá disfrutar de Gabbana y de La Década Prodigiosa, mientras que la Caseta de la Música celebrará la final del concurso 'Desafío Europa by Planet Vinyl' con DJs llegados de toda España.

El viernes 3 comenzará con el espectáculo 'Mínimo Pésimo' en el Hospital de Santiago y un pasacalles de aviones animados en el ferial. El auditorio acogerá el certamen de coros rocieros, con carácter solidario a beneficio de Aprompsi, y el teatro SAFA presentará el delirio musical 'Madness'. Por la noche, la Caseta Municipal dedicará la velada a los mayores con Al Son del Sur, y la Caseta de la Música se transformará en La Tetería, un espacio alternativo con grupos como La Perra Blanco, Doctor Tritón o Mighty Megatons.

Despedida con toros, tunas, música y fuegos artificiales Finalmente, el sábado 4 de octubre cerrará la feria con espectáculos infantiles como 'Lupe y Pancho' y 'La bruja tapita', además de pasacalles y encierros para los más pequeños. La plaza de toros reunirá a Morante de la Puebla, Juan Ortega y Roca Rey, el Certamen Nacional de Tunas 'Andrés de Vandelvira' celebrará su 17 edición en el Hospital de Santiago, y la música se repartirá entre Amigos de Gines en la Caseta Municipal y la fiesta juvenil de La Flamenca en la Caseta de la Música. El punto y final lo pondrá el tradicional castillo de fuegos artificiales.