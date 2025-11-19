Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alcaldes y representantes de los municipios junto al subdelegado del Gobierno, el director general de Caja Rural de Jaén, el catedrático de la UJA Pedro Pérez y el coordinador del proyecto de la Fundación JAV, Agustín Andreu. Ideal

Impulsan un proyecto «pionero» de energía agrovoltaica en cinco municipios de Jaén

Con una inversión de 1,2 millones, alterna placas solares con el cultivo de olivar en Chiclana de Segura, Sorihuela de Guadalimar, Beas de Segura, Navas de San Juan y Villacarrillo

A. C.

Jaén

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:05

Comenta

El proyecto 'Comunidades energéticas sin ánimo de lucro. En defensa del olivar tradicional' permitirá el impulso de la energía agrovoltaica, alternando placas solares con el ... cultivo, en cinco municipios de la provincia de Jaén y con una inversión de 1,2 millones de euros.

