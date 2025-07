El impacto de la conquista de Roma en la provincia de Jaén

Una pequeña figura de un dios Mercurio, un proyectil de honda y una punta de flecha de bronce son algunos de los hallazgos que han ... realizado en Espeluy investigadores de las universidades de Granada y Salamanca. La intervención, que tuvo lugar del 9 al 18 de junio, consistió en prospecciones arqueológicas con detectores de metales en varias fincas del término municipal.

Estos trabajos se enmarcan en el proyecto 'Paisajes coloniales de la vieja Iberia: estudio integrado y diacrónico de las interacciones y transformaciones territoriales durante la conquista romana de Hispania en las estribaciones meridionales de Sierra Morena oriental (ss. III – I a.C.) (IEG2023-1)', dirigido por Juan José López, Luis Arboledas y Juan Jesús Padilla. Lo financia el Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación Provincial de Jaén.

El objetivo de la investigación es ver qué transformaciones se produjeron en este territorio del Alto Guadalquivir con la llegada de Roma; en concreto, en la parte noroccidental de la provincia de Jaén y los términos municipales de Bailén, Villanueva de la Reina, Linares, Espeluy y Baños de la Encina.

De ahí que el proyecto se estructure en tres grandes ejes. «Propusimos una serie de intervenciones arqueológicas que iban desde la excavación como tal en las Piedras del Cardado y el Cerro de la Harina, en Bailén, pasando por prospecciones con detector de metales en los términos de Bailén y Espeluy, así como prospección superficial en toda la zona de estudio», explica el bailenense Juan José López, investigador predoctoral SPU del departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada (UGR). Este proyecto va en sintonía también con la tesis doctoral que está elaborando.

Estructura fortificada

En las Piedras del Cardado encontraron una estructura fortificada con restos de armamento militar que, a priori, podría estar relacionado con algún tipo de asentamiento asociado con el ejército de época romana y vinculado con la ciudad de Cástulo, que está a unos ocho kilómetros de distancia.

En el Cerro de la Harina hallaron restos de cerámica ibérica y de armamento de época romana fechados en torno a los siglos III-II a. C. De ahí pasaron a la confluencia de los términos municipales de Espeluy y Bailén para estudiar un paraje muy conocido, Sevilleja. «Sabíamos que había un yacimiento porque fue excavado en 1985 por compañeros de la Universidad de Granada y decidimos hacer la prospección del entorno. Salieron restos de armamento militar asociados a un contexto bélico del siglo I. a. C. Este sitio sí tiene evidencia de que cuando llegan los romanos, lo destruyen», apunta Luis Arboledas. De la intervención en Espeluy no pueden sacar hipótesis todavía porque los trabajos de campo son muy recientes. Si algo necesita la investigación es tiempo: ahora toca datar las piezas encontradas y analizar.

Fotos: Cedidas

Lo que sí pueden avanzar es que la presencia romana en esta zona de la provincia de Jaén parece que fue más coercitiva de lo que se pensaba. «Estamos encontrando muchos escenarios militares y cuando Roma llega aquí no lo hace de forma tan pacífica como se creía hasta hace poco tiempo», señala Juan José.

Esta zona tiene también interés desde el punto de vista espacial porque cerca de aquí pasaba primero el camino de Aníbal y luego la vía Augusta, por lo que los investigadores lo consideran un «punto caliente».

Miembros del equipo

El equipo que trabajó en Espeluy y en el resto de intervenciones lo forman Juan José López y Luis Arboledas, de la Universidad de Granada; Juan Jesús Padilla, de la Universidad de Salamanca; Francisco Javier Matas, Jorge Lopes y Jesús Condom, especialistas en detección metálica con experiencia y participación en numerosos proyectos de investigación de este tipo; José Carlos Ortega, estudiante del grado de Arqueología en la UGR; y Francisco Cuevas, colaborador.

Al tratarse de un trabajo científico, el uso de detectores de metales se hace siempre bajo la dirección de los arqueólogos en el marco de un proyecto de investigación controlado por la Delegación de Cultura, que emite las autorizaciones pertinentes. «Cada pieza que se recoge en nuestra metodología está georreferenciada y sabemos el lugar exacto de procedencia. No valoramos tanto la pieza en sí como el contexto y el lugar donde aparece», menciona Juan José López en relación a la «pugna» con quienes hacen un uso fraudulento de los detectores de metales.

Ampliar Investigador explorando el terreno con detector de metales. Cedida

La siguiente fase sería solicitar nueva financiación para seguir con los trabajos de manera más sistemática e intensiva, parcela por parcela, para determinar si los asentamientos existentes son de tipo civil o militar. No cabe duda de que se trata de un proyecto a medio y largo plazo.

El alcalde de Espeluy, Sebastián Lijarcio, hace hincapié en la apuesta por la historia y el patrimonio del municipio, que cuenta con un castillo del siglo XIII y los silos romanos «más grandes de la península ibérica», en cuya puesta en valor trabaja el Ayuntamiento.