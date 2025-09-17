El IES Gil de Zático de Torreperogil se 'pone en huelga' tras «quitarle» tres líneas educativas

Manuela Millán Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:45 | Actualizado 21:07h. Comenta Compartir

En guerra para defender la educación pública. Familias, ampa y profesorado del IES 'Gil de Zático' de Torreperogil han interrumpido las clases en protesta por el «recorte de tres líneas en el centro en los cursos de 2, 3 y 4 de la ESO a pesar de superar las ratios». «Durante periodo de matriculación el centro ha tenido más de 60 matriculaciones (62 en segundo; 62 en tercero y 64 en cuarto y, según la normativa, la ratio no puede superar los 30, pero aún así solo nos han concedido dos líneas, por lo que el alumnado tiene que llegar a compartir mesas en algunas clases o no puede acceder al laboratorio porque directamente no caben», resume María José Ruzafa, representante del ampa.

Es por ello que, tras la protesta del pasado lunes, este miércoles se han vuelto a concentrar a las puertas del centro y han decidido que sus hijos e hijas no acudan a clases hasta que se resuelva la situación. «Han entrado al centro unos once de casi 400 estudiantes», apunta. Además, señala para este periódico que el equipo de directivo «dimitirá a final de mes si no se encuentra una solución».

Exigencias

Tanto el ampa como el profesorado exige que se reconozca que los grupos de ESO en el IES Gil de Zático que superan los 30 alumnos por unidad «contravienen la normativa estatal y autonómica vigente» y que «se adopten de inmediato las medidas necesarias para ajustar la ratio a la legalidad vigente al respecto».

Por otro lado, avisan de que si se persiste en la negativa a adoptar las medidas solicitadas, «se declare que la responsabilidad de la actual situación corresponde exclusivamente a la Administración educativa que la ha autorizado o tolerado, informando de ellos a las familias afectadas».

Del mismo modo, han solicitado una reunión con el delegado de Educación, Francisco José Solano; han iniciado una campaña de recogida de firmas en apoyo y avisan de que «se reservan el derecho a ejercitar las acciones legales pertinentes ante la jurisdicción contencioso-administrativa, incluida la solicitud de medidas cautelares, en defensa del derecho a la educación del alumnado y los profesionales».

Respuesta de la Junta

Desde la Consejería de Educación, el delegado asegura que, junto a los Jefes de Servicio de Inspección, Planificación así como con la Inspectora de referencia del centro educativo y el secretario general, mantuvieron una reunión con el equipo directivo del IES Gil de Zático el pasado viernes 12 de septiembre, donde se les plantearon diversas cuestiones.

En la misma, señalan que se explicó que el IES Gil de Zático «cuenta para este curso escolar 2025/2026 con 189 alumnos de 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria, 21 alumnos menos que el curso anterior y con los recursos personales adecuados por carga horaria para atender perfectamente al alumnado de todas las etapas educativas y el óptimo desarrollo del curso escolar».

«También se insistió en que este centro cuenta con un grupo de diversidad curricular en 3º y 4º de la ESO, que permiten modificar el currículo para adaptarse a las necesidades del alumnado, con 34 horas específicas de profesorado de apoyo, así como el desdoble de grupo en algunas áreas, por lo que la ratio de alumnado de las unidades varía en función de las materias del currículo», añaden desde Educación. Por lo tanto, en la etapa de Educación Secundaria, por la propia estructura de estas enseñanzas, los alumnos «no coinciden todos a la vez en el mismo aula la mayoría de las horas».