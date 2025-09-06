Ibros estrena un nuevo mural para reivindicar la igualdad La obra está ubicada en la avenida Joaquín Padilla, al lado del aparcamiento municipal

E. L. Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:39

El municipio jiennense de Ibros ha estrenado un mural creado para lanzar «mensajes y lemas potentes de igualdad para concienciar a la población en esta materia».

Así lo ha indicado la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, quien ha inaugurado, junto al alcalde, Juan Matías Reyes, esa obra ubicada en la avenida Joaquín Padilla, al lado del aparcamiento municipal.

«Esta creación artística se enmarca en el proyecto IgualART, que nace desde el área de Igualdad de la Diputación con el objetivo claro de seguir sensibilizando y formando a la población, sobre todo de las zonas más rurales y los pequeños municipios que tenemos en nuestra provincia, en materia de igualdad», ha explicado Ruiz.

Al respecto, ha destacado que, a través del arte urbano, se consigue «plasmar mensajes muy potentes y lemas impactantes de igualdad para concienciar a la población de esa necesidad de alcanzar la igualdad real y, sobre todo, de erradicar la violencia de género, que a día de hoy sigue siendo una lacra».

«Es importante que recordemos que tras la vuelta del verano van 25 víctimas por violencia de género en este año, y creo que son datos escalofriantes que nos tienen que hacer pensar como sociedad qué es lo que estamos haciendo y por qué seguimos viendo cómo muchas mujeres sufren violencia de género, muchas personas no llegan a denunciarlo e incluso muchas son calladas», ha afirmado.

Sexto mural

Con propuestas como ésta, donde la ciudadanía se implica en la realización de los murales, la diputada ha subrayado que se quiere «reivindicar que esa igualdad tiene que ser real y efectiva para toda la población, para todos los municipios y para la sociedad en general».

«Y por ello trasladamos también estos mensajes tan potentes desde el proyecto IgualART», ha apostillado. Este es el sexto mural que se inaugura en la provincia dentro de esta iniciativa, en concreto en municipios menores de 20.000 habitantes, después de los que ya se pueden ver en Benatae, Huesa, Arjona, Valdepeñas de Jaén y Chiclana de Segura.

«Están previstos otros nueve más entre este año y el que viene, que poco a poco irán viendo la luz para ayudar a trasladar ese mensaje tan importante en materia de igualdad a la sociedad», ha comentado la responsable de Igualdad y Juventud.

Creación

IgualART es un proyecto de la Diputación que se basa en la creatividad y el conocimiento y que se traduce en la ejecución de trabajos de arte urbano en los que se invita a participar a jóvenes, familias y la ciudadanía en general.

En estos murales, en los que se usa la técnica del 'lettering', se muestran mensajes visualmente impactantes sin dejar de lado la importancia de lo que se intenta transmitir.

Así, se montan talleres donde los participantes se forman tanto en igualdad como en temas como la mujer a lo largo de la historia y también en distintos tipos de arte, unos conocimientos que luego se ponen en práctica a la hora de realizar estas creaciones artísticas.