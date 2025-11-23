Histrión Teatro recibe el XIII Premio Tierra Ibera de Peal de Becerro

Tras escenificar 'Dysphoria', una obra arriesgada cargada de fuerza y elementos dramáticos, la compañía Histrión Teatro recibió en Peal de Becerro el XIII Premio Tierra ... Ibera a toda una trayectoria de profunda dedicación a la dramaturgia. En presencia del alcalde David Rodríguez, del concejal de Cultura Miguel Soria y del gestor cultural Manuel Peña, la actriz Gema Matarranz y a la productora, gestora y responsable de relaciones institucionales Nines Carrascal, fundadoras ambas de la compañía Histrión Teatro, recogieron emocionadas el galardón consistente en una réplica de la crátera ática de la Cámara Sepulcral Ibérica de Toya.

Gema Matarranz y Nines Carrascal recibieron el premio en el Teatro Rafael Alberti al término de la representación de su obra 'Dysphoria', un monólogo escrito y dirigido por María Goiricelaya en el que Gema, actriz fetiche en Peal de Becerro, pone el foco en la reciente ley trans, el fraude de género y la lucha de la sociedad por la no vulneración ética de esta norma.

Ampliar Gema Matarranz y Nines Carrascal recogen el XIII Premio Peal Tierra Ibera.

Con el Rafael Alberti completamente lleno, Gema mostró toda su galería de recursos y talento interpretativo para desarrollar este soliloquio de ficción documental que toma como disparadero los recientes casos de fraude de género acontecidos en el Reino Unido. La actriz desarrolla un texto que recorre con delicadeza el vacío legal, la preocupación social y el sufrimiento que estos casos y sus particularidades generan a sus protagonistas. Un grito necesario en una sociedad en la que los vacíos legales de la reciente Ley Trans demandan nuevas soluciones urgentes.

En la pieza la protagonista está en shock. Su hija de dieciséis años acaba de confesarle que no es una chica, es un chico. Ya no será más Alejandra, será quien realmente es: Alex. La terapia, los grupos de sensibilización, nada es suficiente para aceptar el hecho de que su hija ya no será más su hija y la negación, la resistencia y la frustración se abren paso desde el dolor que provoca el cambio. Sin embargo, todo gira cuando la policía llega a casa acusando a Alex de abuso sexual.

Al término de la representación, junto a una Gema exhausta y al patio de butacas de pie y entregado a la causa, Nines expresó que la obra nos reta a cuestionar nuestros paradigmas: «Un detonador que nos obliga a pensar en cómo opera la justicia en un mundo construido para que los derechos y libertades no sean iguales para todos».

Histrión Teatro

En 2025 se están cumpliendo 30 años del nacimiento de Histrión como compañía de teatro profesional. Desde su inicio Gema Matarranz y Nines Carrascal han estado juntas formando un tándem sólido que les ha permitido llegar hasta aquí con la experiencia adquirida y la firme voluntad de seguir. Ellas aseguran que hacen teatro porque no quieren dejar de hacerlo, es su forma de comunicarse con el mundo, de expresar lo que sienten, lo que les punza por dentro, lo que les conmueve.

En todos estos años han trabajado con grandes profesionales, los últimos con directores y directoras de la talla de Daniel Veronese, Juan Carlos Rubio o María Goiricelaya. Aunque con anterioridad había hecho un teatro audaz y comprometido, fue en 2008 con el estreno de la pieza 'Del maravilloso mundo de los animales: los corderos', escrita y dirigida por Veronese, cuando dieron un vuelco a su trayectoria llevándoles a un teatro más visceral e innovador. En 2014 iniciaron una etapa cómplice y fructífera con Juan Carlos Rubio que les permitió escenificar obras del valor de 'Arizona', 'Lorca, la correspondencia personal' y 'La Isla', los tres proyectos con tintes políticos de fuerte carga vital. En 2023 encontrarse con Goiricelaya supuso un inesperado volantazo en lo artístico. Estrenaron 'Nevenka', una pieza de teatro documental con una base real y un feroz cuestionamiento mediático y social.

La práctica totalidad de obras estrenadas por Histrión Teatro han pasado por el escenario del Rafael Alberti. Gema Matarranz y Nines Carrascal lo han hecho ahora con 'Dysphoria', con tan notable expectación, más aún después de haber recibido el Premio del Público en la Feria de Teatro de Castilla León, que el teatro pealeño registró un lleno completo..