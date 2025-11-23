Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Momento de la obra. J. A. G.-M.

Histrión Teatro recibe el XIII Premio Tierra Ibera de Peal de Becerro

El grupo representó previamente la obra 'Dysphoria' en el Rafael Alberti

José Antonio García-Márquez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:29

Tras escenificar 'Dysphoria', una obra arriesgada cargada de fuerza y elementos dramáticos, la compañía Histrión Teatro recibió en Peal de Becerro el XIII Premio Tierra ... Ibera a toda una trayectoria de profunda dedicación a la dramaturgia. En presencia del alcalde David Rodríguez, del concejal de Cultura Miguel Soria y del gestor cultural Manuel Peña, la actriz Gema Matarranz y a la productora, gestora y responsable de relaciones institucionales Nines Carrascal, fundadoras ambas de la compañía Histrión Teatro, recogieron emocionadas el galardón consistente en una réplica de la crátera ática de la Cámara Sepulcral Ibérica de Toya.

